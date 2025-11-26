시민단체 “한강버스 좌초는 人災… 사업 중단을”

서울환경연합이 “한강버스 좌초 사고는 예견된 인재”라며 “안전·생태·공공성을 담보하지 못하는 이 사업은 즉각 중단되어야 한다”고 주장했다.



서울환경연합은 25일 서울시의회 의원회관에서 주최한 ‘한강버스 사업 전면 재검토 긴급진단 토론회’에서 이같이 밝히며 지난 15일 잠실선착장 인근 한강버스 좌초 사고가 “예측가능했던 구조적 안전사고”라고 지적했다.



김동언 서울환경연합 정책국장은 “운항을 시작한 9월18일 이후 15회 강바닥 또는 이물질과 접촉 사고 보고가 있었는데 11월7일 이후 8일간 13건 집중적으로 발생했다”며 “갈수기 수위 저하 대비에 실패했다”고 설명했다. 그는 “반복되는 접촉에도 운항을 강행한 것은 위험 신호를 무시한 것”이라며 “좌초 사고는 예견된 결과”라고 말했다.



김 국장은 한강버스의 ‘정체성’에도 의문을 제기했다. 그는 “(한강버스가) 수상 대중교통을 표방하나 실제 기능은 관광 상품에 가깝다”며 마곡에서 잠실까지 2시간 넘게 소요된다고 짚었다. 그러면서 선착장까지 접근성과 배리어프리 설계 등도 부족하다고 꼬집었다.



더불어민주당 고민정 의원은 이날 토론회에서 “졸속 추진으로 윤석열정부가 붕괴했는데 오세훈 시장의 시정도 졸속 추진으로 붕괴 앞까지 와있다”며 “아까운 세금이 국민들 주머니에서 줄줄 새서 한강에 그냥 버려지고 있는 것”이라고 비판했다. 같은 당 김영배 의원도 “사람의 생명을 담보로 마치 도박을 하는 듯하다”며 “눈감고 질주하는 차에 타고 있는 기분”이라고 말했다.



서울시 미래한강본부는 이와 관련해 “잠실 좌초 사고와 ‘바닥걸림 15건’은 전혀 별개의 사안”이라며 “잠실 사고는 선박이 항로를 이탈해 발생한 것으로, 서울시가 바닥걸림 15건에 대해 조치하지 않아 발생했다는 것은 사실이 아니다”라고 반박했다. 그러면서 “서울시는 수위 저하를 11월15일 보고받은 즉시 긴급회의를 소집했고 그 결과 한남대교 북단 구간에 대해 미운항하고 안전점검에 들어가는 등 조치를 취했다”고 부연했다.

