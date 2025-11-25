세계일보

[포토] ‘영원한 현역’ 故 이순재 별세

입력 : 2025-11-25 16:09:49 수정 : 2025-11-25 16:09:49
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

원로배우 故 이순재의 의 빈소가 25일 서울아산병원 장례식장에 마련됐다. 발인은 27일 오전 6시 20분, 장지는 경기 이천 에덴낙원이다.

 

故 이순재는 국내 최고령 현역 배우로 70년 가까이 다양한 연극과 드라마, 영화, 예능을 넘나들며 활약했다. 최근까지 연극 '고도를 기다리며를 기다리며'와 KBS 2TV 드라마 '개소리' 출연하는 등 활동을 이어갔다. 


한윤종 기자 hyj0709@segye.com

