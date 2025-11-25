교촌에프앤비, 이주배경 청소년·성인 대상 ‘기업탐방’ 프로그램 성료

교촌에프앤비㈜가 이주배경 청소년과 성인학습자 대상 ‘이주배경 지원 사업 기업탐방’ 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다. 교촌에프앤비 제공

교촌에프앤비㈜가 이주배경 청소년과 성인학습자 대상 ‘이주배경 지원 사업 기업탐방’ 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 25일 밝혔다.

이주배경 청소년·성인학습자의 외식산업 이해도를 높이고 진로 탐색 기회를 제공한다는 취지로 지난달 23일부터 이달 21일까지 진행됐다.

교촌은 경기 성남 본사로 총 87명을 초청해 기업에 대한 소개와 함께 외식산업 체험 기회를 제공했다.

경희사이버대학교, 사단법인 이주민센터 친구와의 산학 협력 일환으로 ‘상생과 나눔’이라는 교촌의 공유가치 실천 의미도 있다.

‘교촌 1991 스쿨’ 조리체험 프로그램에서 참가자들은 붓으로 소스를 바르는 특별한 치킨 조리법을 체험하고 외식 조리 직무를 가까이에서 경험했다.

이번 프로그램은 단순 견학을 넘어 진로·직업 체험의 기회로도 평가된다.

교촌에프앤비 관계자는 “앞으로도 다양한 구성원과 함께하는 사회공헌 활동을 통해 상생과 나눔의 경영 철학을 실천하겠다”고 말했다.

