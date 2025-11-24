제주 우도서 승합차 대합실 돌진…관광객 3명 사망·10명 중경상

제주 우도에서 60대 운전자가 몰던 승합차가 도항선 대합실을 향해 돌진해 관광객 3명이 숨지고 10명이 중경상을 입었다.

우도 승합차 돌진 사고 현장. 독자 제공.

제주도 소방안전본부에 따르면 24일 오후 2시 47분쯤 제주시 우도면 천진항에서 A(63·전남)씨가 몰던 스타리아 승합차가 도항선 대합실 옆 도로표지판 기둥을 들이받는 사고가 발생했다.

이 사고로 보행자인 B(79)씨와 C(63·경북)씨, 차량에 탑승했던 60대 여성 등 관광객 3명이 숨졌다. 또 행인 D(74)씨와 승합차 동승자 E(71)씨가 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 행인 4명, 승합차 운전자와 동승자 4명 등 8명은 경상을 입었다. 경상자 대부분은 60대로 알려졌다.

승합차는 도항선에서 내리고 대합실 방면으로 이동 중 갑자기 돌진해 선착장에서 나오는 보행자들을 친 뒤 대합실 옆 기둥을 들이받고 멈춘 것으로 전해졌다. 사상자 모두 관광객으로 알려졌다.

경찰은 차량 급발진 여부 등 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

우도는 한해 100만명이 넘는 관광객이 찾는 관광 명소다.

제주도는 2017년 8월부터 우도 내 차량 운행을 제한했다가 지난 8월부터 16인승 이하 전세버스와 렌터카 중 1종 저공해자동차인 전기차와 수소차 운행을 허용하고 있다. 대여이륜차와 원동기장치자전거, 개인형 이동장치(PM)의 우도 내 운행도 허용했다. 도는 차량 운행 제한으로 우도를 찾는 관광객과 차량 수가 크게 줄었고, 여러 불편민원 등이 발생해 이같이 일부 제한을 완화했다고 설명했다.

