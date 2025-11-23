[부고] 이화씨 별세 외

▲이화씨 별세, 김동엽·동기·동일(아시아개발은행 이사)·동례·동선·복선씨 모친상=23일 포항의료원 발인 25일 (054)245-0444
▲이희련씨 별세, 권홍섭(한국소재 대표)·해련(월터 리드 국군의료센터 약사)·해옥·혜진씨(투명사회를 위한 정보공개센터 공동대표·전 동아일보 기자) 모친상, 김은욱씨 시모상, 최충균·신원철씨(부산대 사회학과 교수) 장모상=23일 일산백병원 발인 25일 (031)902-4444
▲정영순씨 별세, 홍사승(쌍용C&E 회장)·사욱·사헌·사경·순희씨 모친상=23일 서울아산병원 발인 25일 (02)3010-2000
▲위성용씨(전 대우인도 사장·전 한국보증보험 사장·전 아시아개발은행 이사·전 재무부 경제협력국장) 별세, 이희자씨 남편상, 위민선·정은·지연·구연씨(하버드대 전기공학부 교수) 부친상, 이용국(변호사·한동대 로스쿨 교수)·토르킬 맥클라우드·김태호씨 장인상=22일 삼성서울병원 발인 26일 (02)3410-6903
