청담나인 라운지&바, 매주 금·토 재즈 듀오 라이브 공연 진행

청담나인 라운지&바가 매주 금요일과 토요일에 재즈 듀오 라이브 공연을 진행한다고 18일 밝혔다.

서울 강남구에 위치한 청담나인 라운지&바는 호텔 라운지 감성의 홀로, 21일부터 매주 금요일과 토요일 재즈 듀오의 라이브 공연을 선보일 예정이다.

별도의 공연비를 지불할 필요는 없다.

해당 공간을 이용하는 고객이면 누구나 관람할 수 있다.

샴페인이나 와인, 칵테일 등을 즐기면서 자연스럽게 음악을 함께 듣는 라운지 스타일의 공연이다.

특히 대화에 방해가 되지 않는 잔잔하고 부드러운 재즈를 준비했다.

우선 첫 공연 날인 21일에는 아코디어니스트 유승호와 피아니스트 얀킴이 무대를 선보인다.

22일에는 피아니스트 고요한과 베이시스트 장푸른하늘이 공연을 진행한다.

1부와 2부로 나눠 공연이 펼쳐지며, 1부는 오후 8시30분부터 오후 9시10분까지다.

2부는 오후 9시30분부터 오후 10시10분까지다.

청담나인 관계자는 “매주 아름다운 재즈 음악과 함께 음식과 술을 즐길 수 있는 자리를 마련했다”며 “음악과 함께 하는 아름다운 밤을 선사할 것”이라고 전했다.

