[포토] '모범택시3' 많이 사랑해주세요!

입력 : 2025-11-18 15:26:32 수정 : 2025-11-18 15:26:32
한윤종 기자 hyj0709@segye.com

배우  표예진, 김의성, 이제훈, 배유람, 장혁진(사진 왼쪽부터)이 18일 서울 목동SBS에서 열린 SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

 

‘모범택시3’는 기사 김도기(이제훈)가 억울한 피해자를 대신해 택시회사 ‘무지개 운수’ 멤버들과 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 오는 21일 첫 방송.


Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

