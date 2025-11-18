[포토] '모범택시3' 많이 사랑해주세요!

배우 표예진, 김의성, 이제훈, 배유람, 장혁진(사진 왼쪽부터)이 18일 서울 목동SBS에서 열린 SBS 새 금토드라마 ‘모범택시3’ 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

‘모범택시3’는 기사 김도기(이제훈)가 억울한 피해자를 대신해 택시회사 ‘무지개 운수’ 멤버들과 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 오는 21일 첫 방송.

