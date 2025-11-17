농협 NH콕뱅크, 2025년 디지털 혁신 유공 과기정통부 장관 표창 수상

농협상호금융의 모바일 플랫폼 「NH콕뱅크」가 지난 14일 열린 '2025 대한민국 디지털 이노베이션 어워드'에서 장관상을 수상했다. 농협중앙회 제공

농협(회장 강호동) 상호금융(대표이사 여영현)의 대표 모바일 플랫폼 「NH콕뱅크」가 지난 14일 과학기술 정보통신부 주최로 열린 ’대한민국 Digital Innovation Award’에서 부총리 겸 장관 표창을 수상했다.

’대한민국 Digital Innovation Award’는 정보통신기술(ICT) 개발 및 융·복합 활용을 통해 국가 발전과 디지털 경제에 기여한 우수 기업 및 기관을 선정하는 행사이다.

「NH콕뱅크」는 금융과 농업을 융합한 서비스를 제공하는 종합금융 플랫폼으로 다양한 고객 특성에 맞춘 서비스를 제공해온 공로를 높이 평가받았다. 특히,「NH콕뱅크」는 사용자 친화적이고 간편한 인터페이스를 기반으로 고령층 고객과 농촌지역 주민의 금융 접근성을 획기적으로 개선했다.

여영현 대표이사는 “이번 표창 수상은「NH콕뱅크」가 그동안 고객 중심의 서비스를 지속적으로 실행한 노력의 결과”라고 말하며 “앞으로도 농협과「NH콕뱅크」는 고객들의 디지털 동반자가 되겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지