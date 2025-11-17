“우리가 할 수 있는 건 음식뿐”…백종원의 ‘남극의 셰프’ 오늘 첫 방송

더본코리아 백종원 대표 등이 출연하는 MBC 교양 리얼리티 프로그램 ‘남극의 셰프’ 관련 영상이 최근 공개됐다. MBC ‘남극의 셰프’ 페이지 영상 캡처

더본코리아 백종원 대표 등이 출연하는 MBC 교양 리얼리티 프로그램 ‘남극의 셰프’가 17일 오후 첫 전파를 탄다.

MBC는 백 대표가 출연하는 ‘기후환경 프로젝트-남극의 셰프’를 이날 오후 10시50분에 첫 방송한다고 밝혔다. MBC와 LG유플러스의 ‘스튜디오 X+U’가 공동 기획한 프로그램이며 백 대표와 배우 임수향, 채종협, 그룹 엑소의 수호가 남극 과학기지 대원들을 위해 따뜻한 음식을 대접하는 과정을 담았다.

이 프로그램은 지난 4월 중 공개될 예정이었으나 편성이 미뤄졌다. 당시 MBC는 ‘조기 대선 정국으로 인한 편성 일정 조정’이라고 설명했지만, 일각에선 백 대표가 경영 중인 회사 더본코리아의 각종 논란 때문이라는 해석을 낳았다.

올해 1월 ‘빽햄’ 품질 논란부터 농지법 위반 의혹과 된장 등 자사 제품의 원산지 표기 오류, 새마을식당 온라인 카페에서 운영된 ‘직원 블랙리스트’ 게시판, 농약 분무기 사용 등 구설이 이어져서다. 백 대표는 지난 3월 첫 정기 주주총회에서 고개를 숙이고 사과한 데 이어 5월 방송 활동 중단을 선언했다.

MBC는 최근 ‘남극의 셰프’ 공식 페이지에 1분여와 약 2분 분량의 영상 두 편을 게재했다.

전자는 예고편이고 후자는 홍보 영상이다. ‘삶과 사람에 대한 기록’이자 ‘기후 위기와 싸우는 극지인들의 이야기’로 해당 프로그램 성격을 규정하고 '진짜로 경이로운 마음이 드는 것 같다’ 등 출연진의 목소리도 담았다.

생선과 고기 등을 활용한 메뉴와 끓는 된장찌개로 보이는 요리를 짤막하게 담은 영상에서는 ‘우리가 할 수 있는 건 뭘까 음식밖에 없다’는 백 대표 추정 목소리도 들린다.

국내 온라인 커뮤니티 ‘디시인사이드’에는 지난 3일 ‘갤러리’로 불리는 프로그램 전담 게시판까지 생겨났다. 개설된 남극의 셰프 갤러리에는 프로그램에 대한 관심을 증명하듯 개설일부터 이날까지 글 30여개가 올라왔다.

