‘파격’과 ‘참신함’의 아이콘 노홍철…의외의 브랜드 모델에 발탁됐다

방송인 노홍철. 유튜브 채널 ‘노홍철’ 영상 캡처

과거 MBC 예능프로그램 ‘무한도전’ 등에서 시청자들의 큰 사랑을 받은 방송인 노홍철이 용인공원그룹이 운영하는 프리미엄 상조 브랜드 ‘온유상조’ 브랜드 모델에 전격 발탁됐다.

17일 관련 업계에 따르면 온유상조는 기존 상조 업계의 무겁고 경직된 이미지를 넘어 ‘진정성 있는 혁신’과 ‘파격적인 상상력’으로 새로운 상조 문화를 만들겠다는 목표를 세웠다. 회사는 방향성과 ‘늘 새로움을 추구하며 진심을 전하는 인물’이라는 노홍철의 정체성이 맞닿아 모델 발탁이 이뤄졌다고 설명했다.

용인공원그룹 관계자는 “노홍철은 언제나 진정성 있게 대중과 소통하면서도 기존의 틀을 깨는 파격적인 생각을 보여주는 인물”이라며 “그의 자유로운 사고방식과 새로움을 향한 에너지가 상조업계의 고정관념을 깨고자 하는 ‘온유프리’의 정신과 닮았다”고 말했다.

노홍철도 온유상조를 통한 소감에서 “온유상조와 함께하게 되어 영광”이라며 “온유프리는 기존 상조의 틀을 깬 혁신적인 상품이고, 그 안에 ‘가족을 위한 진심’이 담겨 있다. 이런 메시지를 따뜻하게 전할 수 있어 기쁘다”고 전했다.

온유상조 제공

온유상조는 50년 전통의 용인공원그룹이 운영하는 상조 브랜드다. 국내 유일 장례부터 장지까지 ‘올인원 상조 서비스’를 제공한다. 6성급 프리미엄 봉안당 ‘아너스톤’, 맞춤 상차림 ‘아너스테이블’ 등과 연계해 전통과 혁신이 조화를 이루는 새로운 장례문화의 표준을 만들어가고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지