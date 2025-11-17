몬스타엑스, 국내 결식 아동 위한 따뜻한 선행…굿네이버스에 기부금 전달

몬스타엑스가 지난 12일 국내 결식 아동을 지원하기 위해 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부금을 전달했다. 사진은 지난 7월 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 몬스타엑스 데뷔 10주년 공연 '2025 몬스타엑스 커넥트 엑스' 개최 기념 기자간담회에 참석한 몬스타엑스. 한윤종 기자

올해 데뷔 10주년을 맞은 그룹 몬스타엑스(MONSTA X)가 연말을 앞두고 따뜻한 선행을 펼쳤다.

글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스는 몬스타엑스가 국내 결식 아동을 지원하기 위한 기부금을 전달했다고 지난 12일 밝혔다.

몬스타엑스는 그동안 팬들에게 받은 사랑을 보답하고자 팬클럽 '몬베베'를 기부자 명으로 기부했다.

전달된 기부금은 방학동안 결식 우려 아동에게 밀키트, 반찬, 식료품 등을 전달하는 결식 아동 식사 지원에 사용될 예정이다.

몬스타엑스는 지난 2020년 코로나19로 어려움을 겪는 저소득층을 위한 기부를 시작으로 꾸준히 나눔을 이어왔다.

지난 3월에는 경남·경북 산불 피해 지역 주민과 아동을 위해 굿네이버스에 1억원을 기부하면서 1억 원 이상 고액 후원 리더들의 모임인 '더네이버스아너스클럽'에 등재됐다.

몬스타엑스는 "팬들과 함께했기에 10년이라는 시간이 더욱 특별하다. 몬스타엑스와 몬베베가 서로에게 힘이 되어주듯 이번 나눔 또한 누군가에게 큰 힘이 되길 바란다"고 전했다.

한편, 몬스타엑스는 지난 14일 0시 미국 디지털 싱글 '베이비 블루'(baby blue)를 발매했다.

이번 신곡은 지난 2021년 12월 발매한 미국 두 번째 정규앨범 '더 드리밍'(THE DREAMING) 이후 약 4년 만의 미국 싱글 앨범으로 또 한 번 글로벌 영향력을 입증할 전망이다.

연말에는 오는 12월 개최되는 '10주년 AAA 2025' 시상식과 미국 최대 연말 페스티벌 '2025 아이하트라디오 징글볼 투어'(iHeartRadio Jingle Ball Tour) 무대에 참석해 팬들을 만날 예정이다.

