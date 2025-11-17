강호동 농협중앙회장, '2025 한국전문경영인 대상' 수상

「한국전문경영인 대상」시상식에서 강호동 농협중앙회장(오른쪽)과 류준열 (사)한국전문경영인학회장(왼쪽)이 상패를 함께 들고 기념촬영을 하고 있다. 농협중앙회 제공

농협중앙회는 강호동 회장이 15일 서울시립대학교 미래관에서 열린 사단법인 한국전문경영인(CEO)학회 추계학술대회에서「한국전문경영인 대상」을 수상했다고 밝혔다.

한국전문경영인학회는 매년 기업 경영성과와 사회적 책임, 윤리경영 등을 종합 평가해 전문경영인 대상을 시상하는 기관으로, 경영학계와 산업계 간 교류 및 전문경영 연구를 통해 한국형 경영모델 발전에 기여하고 있다.

강호동 회장은 1987년 율곡농협 입사 후 38년간 농업 현장에서 활동해온 전문경영인으로, 제25대 농협중앙회장 취임 이후‘희망농업·행복농촌·새로운 대한민국 농협’비전을 중심으로 농업혁신과 농업소득 증대, 글로벌 경쟁력 강화에 주력해 왔다. 율곡농협 조합장 재임 당시 자산을 12배 성장시키며 강소농협의 모범 모델을 구축한 바 있다.

2024년 3월 중앙회장 취임 후에는 16조 원 규모의 무이자 자금을 확보해 농축협 경영안정 기반을 강화하고, 상호금융 특별회계 손익 8,700억 원 개선, 콕뱅크 1,200만 고객 달성 등 금융경쟁력 제고 성과를 이뤘다.

또한 현장경영을 강조하며 약 400곳의 현장을 직접 방문, 농업인 의견을 정책에 반영하였고, 농업인 실익 증진과 쌀값 안정을 위해 ‘쌀 소비촉진 운동’과‘범국민 아침밥 먹기 캠페인’을 추진하였다.

한국 농협은 1998년부터 ICAO※ 의장기관을 맡아 왔으며, 강호동 회장은 ICAO 회장으로서 글로벌 농업협력과 국제 네트워크 강화에 주도적인 역할을 하고 있다.

아울러, 농협은‘비전 2030’을 통해 ▲ 농축협 지원체계 개편 ▲ 보급형 스마트팜 확산 등 농업·농촌 미래 전략을 추진하고 있으며, 재난재해 현장 복구, 농촌 일손 돕기와 생명 나눔 현혈 등을 중심으로 사회적 책임 활동도 강화해 2024년 대한민국 자원봉사대상 대통령 표창을 수상 한 바 있다.

한국전문경영인학회는 “현장 기반의 혁신 리더십과 농업·농촌 발전 공로가 탁월하다”며 강 회장을 만장일치로 선정했다고 밝혔다.

강호동 회장은 “농업인의 마음이 곧 하늘의 뜻임을 강조한‘농심천심’운동을 통해 국민과 함께하는 농협을 만들어가겠다”며, “과거 신토불이 등 국민이 공감했던 농협운동을 계승·발전시켜 기업의 사회적 책임을 선도하는 농협으로 거듭나겠다”고 수상소감을 전했다.

※ 1951년 창설된 ICAO(국제협동조합 농업기구)는 전 세계 최대 비정부기구인 ICA(국제협동조합연맹) 산하의 농업분과기구로, 35개국 42개 기관이 참여하고 있다.

