홍인규, 슬픈 가정사 고백…"2살 때 부모 이혼 후 보육원서 자라"

코미디언 홍인규가 안타까운 가정사를 고백했다.
16일 유튜브 채널 '조동아리'에는 '오늘 조동아리 토크 라베 찍겠습니다'라는 제목의 영상이 공개됐다.
게스트로는 코미디언 변기수, 정명훈, 홍인규가 출연했다.
이날 김수용은 "개그맨들이 모이며 누가 막 웃기려 하지 않나. 역으로 누가 가장 슬픈 얘기를 하나 했는데 홍인규가 1등 했다고 하더라"고 언급했다.
홍인규는 "부모님이 이혼했다는 얘기도 있고 엄마, 아빠가 둘이라는 얘기도 있었다. 넌 뭐냐 이래서 '보육원에서 자랐다'고 했더니 선배들이 놀라셨다"고 말했다.
그러면서 "너무 어렸을 때다. 7~8살 때라 가짜 기억일 수도 있어서 'TV는 사랑을 싣고'를 신청했다. 김용만 선배님이 보육원 만나러 같이 갔다"고 밝혔다.
김용만은 "내가 MC를 할 때 인규가 나온다고 하더라. 사연이 있는데 딱 보니까 독특했다. 얘가 2살 때 부모님이 이혼하셔서 할머니하고 무명 권투선수인 삼촌하고 인천에서 살았다"며 대신 말했다.
이어 "(홍인규가) 그 어린 나이에 엄마는 서울 쪽에 산다는 걸 아는 거다. 동네는 어딘지 모른다. 그 얼마나 순진하면 지하철 노선이 서울로 가지 않냐. '이거 따라가면 엄마 만나겠다' 해서 그냥 그 길을 걸어간 거다"고 전했다.
김용만은 "결국은 엄마를 못 찾았다. 얘가 엄마 잃어버리고 없는 것처럼 한 거다. 보육원을 경상북도 김천에 갔다. 그래서 그때 키워줬던 분을 만났다"고 말했다.
홍인규는 2020년 KBS 1TV 'TV는 사랑을 싣고'에 출연해 보육원 원장님을 찾았다.
당시 홍인규는 "반항을 좀 일찍 시작했다. 7살 때부터 가출을 시작했다. 엄마네 집에 잠깐 놀러 갔는데 엄청나게 잘해주셨다. 그 기억이 너무 좋았다"고 말했다.
그는 "'엄마를 찾으면 난 행복을 찾을 수 있겠다'고 생각하고 엄마를 찾으러 서울에 가기 위해 서울역까지 갔다 노숙했다"며 "집에 돌아가면 삼촌과 할머니한테 혼이 날까봐 어디서 왔는지 말을 안 했다"고 밝혔다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지