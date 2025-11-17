랄랄, 美 공항서 경찰에 연행 “마약 의심받고…질질 끌려가”

유튜브 채널 '랄랄' 화면 캡처

크리에이터 랄랄이 미국 공항에서 경찰에 연행된 사연을 공개했다.

16일 유튜브 채널 '랄랄'에는 '미국 공항에서 폰 잃어버린 썰'이라는 영상이 올라왔다.

이날 랄랄은 "최근 핸드폰을 바꿨다. 딸이 아가니까 비행기 탑승료만 20만~30만원 정도 내고, 내가 안고 가면 된다고 생각했는데 생각보다 너무 컸다. 딸을 앉히고 내가 계속 서있어서 1분도 못 잤다"고 말했다.

그러면서 "미국 공항에 내려서 마우이섬으로 가려고 했지만, 비행기가 7시간 연착 돼 기다리다 핸드폰이 사라졌다. 호놀룰루 공항이 얼마나 크냐. 내가 공항을 너무 뛰어다니니까 직원이 '밖으로 나가서 찾아오라'고 했다"고 털어놨다.

랄랄은 결국 핸드폰을 찾지 못했고, 공항으로 다시 들어왔다며 "달리다가 갑자기 경찰 2명에게 제압 당했다. 범죄자 잡듯이 했고, 사람들이 다 쳐다봤다. '핸드폰을 찾으러 왔다'고 했는데 경찰 6명이 오더라. 마약하다 걸린 사람 체포하는 분위기였다. 경찰이 '핸드폰을 잃어버린 것과 뛰는 게 무슨 상관이냐'고 하더라"고 회상했다. "여직원 앞에 질질 끌려갔고, '공항에서 왜 뛰냐. 핸드폰을 잘 찾아보라'며 보내줬다. 2시간 잡혀있고 난리를 친 후 다시 가족에게 갔다"고 부연했다.

'내 아이폰 찾기' 기능을 활용, 핸드폰을 찾았다. 랄랄은 "메시지 보내는 기능도 있어 간절함을 담아 장문의 메시지를 남겼다. 여직원에게 다시 가서 '내 아이폰 없지?'라고 하니 핸드폰을 주더라. 정말 영화 같은 하루였다"고 했다.

