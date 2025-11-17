아이가 놀자고 하면 짜증부터… “‘친구 같은 아빠’ 되고 싶었는데” [수민이가 응원해요]

40대 직장인 이기훈(가명) 씨는 결혼해 아이를 낳으면 ‘친구 같은 아빠’를 꿈꿨다. 아이와 함께 운동을 즐기고 캠핑을 다니는 상상만으로도 즐거웠다. 올 해로 결혼 10년차에 초등학교 1학년 아들(8살)을 둔 이 씨의 꿈은 이뤄졌을까. 이 씨는 “회사 영업부에서 고객 관리를 하다 보니 가정에 신경 쓸 만큼 시간적 여유가 없다”며 “매일 격무에 시달리다보니 내 몸 하나 관리하기도 힘이 든다”고 토로했다. 그러면서 “모처럼 쉬는 날 아들이 놀자고 보채면 오히려 짜증을 낸다”고 했다. ‘친구 같은 아빠’는 커녕 ‘빵점 아빠’가 된 셈이다.

이 씨처럼 아빠들이 육아 전 꿈꿨던 모습 1위는 ‘친구 같은 아빠’였지만, 실제로 현실에서 마주한 모습 1위는 ‘바쁜 아빠’인 것으로 나타났다.

인구보건복지협회는 지난달 미성년 자녀를 둔 남성 418명을 대상으로 ‘아빠 육아’ 전후의 인식과 현황을 조사한 설문 결과를 16일 공개했다.

육아 전 꿈꿨던 이상적인 아버지의 모습을 묻는 항목에서 응답자들이 제일 많이 답한 모습은 ‘친구같은 아빠’(19.4%)였다. 이어 ‘잘 놀아주는 아빠’(14.0%), ‘아이와 함께 시간을 보내는 아빠’(9.9%), ‘다정한 아빠’(9.1%), ‘아이와 소통하는 아빠’(6.5%) 등이 뒤를 이었다.

그러나 이들이 현실에서 가장 많이 마주한 아버지의 모습은 ‘바쁜 아빠’(15.1%)였다. 이어 ‘주말에만 시간 내는 아빠’(8.3%), ‘피곤한 아빠’(7.0%), ‘지친 아빠’(6.5%), ‘혼내는 아빠’(5.4%) 순이었다.

아빠들은 이상과 현실이 차이가 나는 이유(주관식)가 ‘바쁜 회사일에 지쳐 육아에 집중하기 어려워서’, ‘육아가 생각보다 어렵고 변수가 발생해서’, ‘휴식시간이 없어 마음에 여유가 없어서’ 등 이라고 말했다.

아빠들이 육아 전 가장 잘 할 수 있다고 생각했던 육아 활동은 놀이(44.3%)였다. 이어 교육(13.4%), 요리(11.7%), (아이와 함께하는) 운동(10.5%) 등이었다.

그러나 현실에서 아빠들이 가장 자신 있는 육아 활동은 ‘육아 외 청소·설거지 등’(22.5%)인 것으로 조사됐다. 이어 놀이(21.1%), 요리(13.6%), 아이 목욕(10.7%) 등 이었다.

가장 어려운 육아 활동으로는 훈육과 지도 등 ‘교육’(32.1%)이 꼽혔다. 요리(19.6%), 놀이(17.7%), 잠 재우기(10.5%) 등이 응답이 뒤를 이었다.

아빠들은 육아에 경제적 지원(33.5%)이 필요하다고 가장 많이 답했다. 육아휴직 등 제도적 지원은 28.5%, 심리상담과 관련 교육은 20.4%, 보육 서비스는 16.3%였다.

이삼식 인구보건복지협회 회장은 “이번 조사에서 아버지들이 육아에 대한 이상은 높지만 현실에서는 시간적·정서적 제약으로 어려움을 겪고 있다는 것을 파악할 수 있었다”며 “아버지들의 육아 효능감을 높이고 이들이 육아의 주체로 성장할 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.

한편 정부는 ‘주 4.5일 근무제’를 골자로 하는 실노동시간 단축 입법을 연내 추진한다.

법제처에 따르면 이재명 정부는 연내 고용노동부를 중심으로 ‘실노동시간 단축 지원법’을 발의하기로 했다. 실노동시간 단축 지원법은 일단 ‘지원’에 초점이 맞춰져있다. 2023년 기준 한국 근로자의 연간 노동시간은 1872시간인데, 이를 OECD 평균인 1742시간까지 줄이겠다는 것이다.

이 제도가 도입되면 직장인은 금요일 오전 근무 후 퇴근하거나 월요일 오후에 출근하는 등 탄력적인 근무가 가능해질 것으로 전망된다.

