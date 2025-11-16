이런 능력으로 메이저리그 최초 여성 심판이 됐다고? 한일전 1차전 주심 젠 파월, 2차전 2루심으로도 결정적 오심 저지를 뻔했다

“젠 파월, 또 당신인가...”

K-베이스볼 시리즈 일본과의 1차전에서 결정적인 오심을 저지른 메이저리그 최초 여성 심판 젠 파월. 2차전에서도 오심을 할 뻔 했다. 이쯤이면 한국에 악감정이 있는 게 아닐까 의심스러울 정도다.

16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 메이저리그(MLB) 최초 여성 심판인 젠 파월 2루심이 메모하고 있다. 연합뉴스

15일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대비 평가전 '2025 케이 베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES)' 일본과의 1차전 경기. 메이저리그 첫 여성 심판인 젠 파월 주심이 아웃판정을 하고 있다. 뉴스1

16일 오후 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대비 평가전 '2025 케이 베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES)' 일본과의 2차전 경기. 전날 1차전 경기에서 오심 논란을 부른 젠 파월 심판이 2루심을 보고 있다. 뉴스1

류지현 감독이 이끄는 한국야구 대표팀은 16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K-베이스볼 시리즈 2차전을 치렀다.

한국이 3회말 공격에서 3점을 선취했으나 이어진 4회초에 3점을 헌납하며 3-3 동점이 된 4회말 한국 공격. 선두타자 문현빈은 우전 안타로 출루했다. 김주원이 삼진을 당해 1사 1루에서 최재훈 타석 때 2루 도루를 시도했다. 워낙 타이밍이 좋았기에 세이프가 넉넉해 보였다. 게다가 2루수인 이시카미 다이케는 포수 기시다 유키노리의 송구를 잡았다가 놓쳤다. 그러나 이날 2루심을 맡은 파월은 이시카미가 공을 잡았다고 판단했던걸까. 아웃을 선언하려다가 이시카미가 공을 놓친 걸 보고서야 뒤늦게 세이프로 판정을 바꿨다.

15일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회초 메이저리그(MLB) 최초 여성 심판인 젠 파월이 타석을 고르고 있다. 연합뉴스

16일 일본 도쿄돔에서 열린 월드베이스볼클래식(WBC) 대비 평가전 '2025 케이 베이스볼 시리즈(K-BASEBALL SERIES)' 일본과의 2차전 경기. 4회말 2사 1,2루 상황 신민재의 적시타로 득점한 2루 주자 문현빈이 기쁨을 나누고 있다. 뉴스1

16일 일본 도쿄돔에서 열린 2025 K베이스볼 시리즈 대한민국과 일본의 평가전. 4회말 1사 1루 최재훈 타석 때 1루에 있던 문현빈이 2루 도루에 성공하고 있다. 연합뉴스

파월 심판은 전날 경기엔 주심을 맡았다가 오심을 저질렀다. 공교롭게도 그 오심 역시 문현빈이 그 대상이었다. 5회 문현빈의 투수 앞 강습 타구가 마운드에 원바운드된 뒤 투수를 맞고 굴절돼 공이 떠올라 1루수가 파울라인 밖에서 잡아냈다. 그러나 파월 주심은 마운드에 바운드되지 않고 곧바로 투수에게 공이 맞고 튀었다고 판단해 문현빈을 아웃 처리했다. 류지현 감독이 벤치에서 나와 항의했지만 “4심 합의라 번복할 수 없다”라며 판독조차 할 수 없었다.

파월 심판은 올해 메이저리그 최초 여성 심판으로 데뷔했다. 그러나 이런 능력으로는 국제대회 심판을 맡을 수 없음을 이번 K-베이스볼 시리즈 2경기를 통해 여실히 증명됐다.

