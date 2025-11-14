“체크카드 20만원 사용 시 애플워치”… KB국민카드, 수험생 격려 이벤트 진행

KB국민카드가 수험생 응원 이벤트에 이어 수능이 끝난 수험생 고객을 대상으로 다양한 격려 이벤트를 실시한다.

만 18∼24세 KB국민 개인 체크카드 고객(신용, 기업, 비씨, 선불카드 제외)을 대상으로 ‘수능이 끝났다면 이젠 즐길 때’ 이벤트를 다음달 12일까지 진행한다.

행사기간 동안 체크카드로 합산 20만원 이상 이용한 행사 응모자에게 추첨을 통해 경품을 제공한다. 경품은 ‘애플워치 시리즈 10 알루미늄’ 1명, ‘에어팟 4’ 1명, 포인트리 5만점 100명 등 총 102명에게 추첨을 통해 지급된다.

아울러 행사기간 동안 응모하고 음식점과 쇼핑몰, 숙박, 교통, 문화와 취미 업종에서 3만원 이상 체크카드로 이용하면 포인트리 2000점을 제공한다. 세부 업종 및 지급 조건은 이벤트 페이지에서 확인 가능하다. 행사기간 동안 응모하고 KB Pay로 합산 5만원 이상 결제하면 추첨을 통해 총 555명에게 1만 포인트리를 제공한다.

신규 고객 대상 이벤트도 진행한다. 행사기간 중 이벤트 페이지에서 추천 체크카드를 신규 발급하고, 12월10일까지 KB Pay로 3만원 이상 이용하면 3만원을 캐시백으로 지급한다.

