[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 16일 (일요일)

쥐

96년생 약간 모자라는 것에 매력을 느끼는 것이 당연.

84년생 친구가 잘되는 것을 보면 질투가 생긴다.

72년생 투철한 직업정신을 갖고 임하라.

60년생 목적을 향해 움직이는 사람에게 기회가 온다.

48년생 분위기를 바꿀 수 있는 기회를 맞이한다.

36년생 이문없는 일에 매달린다고 말해도 흔들리지 마라.

소

97년생 직장이나 사회적인 입지를 단단하게 굳혀라.

85년생 이기적인 행동으로 벼락을 맞을 수 있다.

73년생 반복 속에서 단단한 뿌리를 내리는 것이다.

61년생 인생은 긴 터널을 통과하는 것과 같다.

49년생 어눌해도 내면을 보면 보기와는 딴판이다.

37년생 깊은 상념에 잠기지 말고 초심으로 돌아가라.

범

98년생 남을 먼저 배려하는 마음을 가지길 바란다.

86년생 동등함을 유지하고 싶다면 자신을 낮추어라.

74년생 자기 방식대로 꾸준히 밀고 나가라.

62년생 자기중심적인 생각을 버리고 자신을 억제하라.

50년생 부모와 자식간 신뢰를 확고히 해라.

38년생 깊은 산중에 들짐승을 만난 형국이다.

토끼

99년생 이직은 버리고 해오던 대로만 하면 별 탈 없다.

87년생 쉬운 방법은 알찬 결실을 수확하기 힘들다.

75년생 자신의 능력을 폄하하는 사람으로 인해 힘들다.

63년생 공백기간이 낯설게 느껴지지만은 않는다.

51년생 자신을 장소와 상황에 순응시켜 보아라.

39년생 한번 참으면 오랫동안 편하니 마음을 다스려라.

용

00년생 현실을 인정하는 것이 현명하다.

88년생 화를 내면 일을 크게 그르칠 우려가 있다.

76년생 의견충돌이 발생하면 먼저 양보하라.

64년생 하기 싫었던 일을 자진해서 해보아라.

52년생 경제적 상황을 충분히 고려하는 것이 합리적이다.

40년생 먼길을 떠나지만 안심하지마라.

28년생 친구와의 대화로 한결 홀가분하다.

뱀

01년생 통상 범위를 벗어나는 행동 삼갈 것.

89년생 외향적인 사람은 속내를 보이지 마라.

77년생 가까운 사람들의 입장을 배려하면서 주장하라.

65년생 금전문제로 부부간에 냉전이 감돈다.

53년생 무거운 것은 나누면 가벼워진다.

41년생 삼자의 개입으로 인해 계약이 백지화될 듯.

29년생 현실을 인정하면 막혔던 부분이 뚫린다.

말

02년생 합리적이거나 논리적으로 접근할 것.

90년생 많은 유혹을 뿌리치기 힘들어 보인다.

78년생 모난 것도 다듬으면 둥글둥글해진다.

66년생 순수한 열정을 가진 자는 희망을 간직하는 사람.

54년생 변화를 겸허하게 수용하는 것이 유리하다.

42년생 대쪽같은 이미지가 알고 보면 속 빈 강정.

30년생 새로운 계획은 주변과 조화를 이뤄야 한다.

양

03년생 오늘은 움직이야 성과가 나타난다.

91년생 계획한 일을 자신이 만든 룰에 따라 진행하라.

79년생 길이 아니면 가지 마라는 말을 상기하라.

67년생 오늘은 지인이 동업의 제의가 들어온다.

55년생 일의 시작보다는 마무리가 중요하다.

43년생 장시간의 이동은 건강에 해롭다.

31년생 작은 실수를 감수하고 묵묵히 전진하라.

원숭이

04년생 운동 외출 시 낙상 수 대비할 것.

92년생 자신을 믿지 못한다면 아무도 믿지 못한다.

80년생 발빠른 행보로 움직이면 목표에 도달할 수 있다.

68년생 금전적인 소득이 기대되고 명성이 자자해진다.

56년생 신뢰를 중시한다면 거래처와 관계 개선하라.

44년생 부당한 대우를 받더라도 일단은 보류해라.

32년생 독선적인 사람에게는 반론을 제시하지 마라.

닭

05년생 못 이기는 척 양보하는 것도 좋은 방법이다.

93년생 자기논리가 강하면 불필요한 아집이다.

81년생 듣기 싫은 이야기를 기꺼이 들어라.

69년생 주변사람의 권유에 귀 기울이지마라.

57년생 감정이 격해지면 판단이 힘들어진다.

45년생 상처 난 곳을 치료하지 않다가 낭패 당한다.

33년생 참는 것도 한계가 있다는 것을 명심하자.

개

06년생 부지런히 움직이면 의외의 행운 따름.

94년생 하는 일이 보잘것없는 일이라고 위축되지 마라.

82년생 다급한 마음에 힘든 국면에 빠질 수 있는 운세.

70년생 소지품을 분실하지 않도록 잘 간수하길 바란다.

58년생 평탄한 날이지만 멀리 움직이는 것은 삼가라.

46년생 상대의 불만을 파악한 후 대응하라.

34년생 오늘 일은 오늘 끝내고 내일을 계획하라.

돼지

95년생 무분별한 행동으로 일관하면 정리하라.

83년생 상대방의 외모에 무조건적인 집착은 금물이다.

71년생 거부감이 느껴지는 일들이 자신을 괴롭힌다 .

59년생 시간이 지나면 추월할 수 있으니 서두르지 마라.

47년생 구설이 우려되지만 재운이 있다.

35년생 마음의 갈피를 잡아 새 기분을 이끌어 내라.

