OKF음료, 380억 투자 안동 공장 증설…신규 고용 100명 기대

경북도는 13일 안동시청에서 글로벌 음료 제조 전문 기업인 OKF음료와 제조공장 증설을 위한 투자양해각서를 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 투자로 OKF음료는 2만6446㎡ 부지에 캔라인 및 페트라인 신규 생산설비와 물류 시설을 확충한다. 글로벌 수출 물량 확대와 생산 효율성 제고를 위한 전략적 조치다. 도는 공장 증설로 신규 일자리가 100개 늘어날 것으로 기대하고 있다.

도는 이번 투자가 지역 식음료 산업의 경쟁력 강화와 일자리 확대에 이바지할 뿐만 아니라 지역 내 중소 식품기업과의 협력 생태계 조성, 원료 농산물 수급 확대 등 긍정적 효과를 가져올 것으로 보고 있다.

안동은 낙동강 상류의 깨끗한 수자원과 청정한 자연환경을 기반으로 식음료 산업의 최적지로 꼽힌다. 안동 경북바이오산업단지를 포함한 산업 인프라를 갖춰 생산 효율성과 유통 경쟁력 모두에서 높은 평가를 받고 있다. 최근에는 나라셀라와 김창수위스키증류소의 안동소주 공장 등 식음료 기업들이 잇따라 자리 잡고 있다.

2008년 안동 풍산농공단지에 공장을 설립한 OKF음료는 현재 335명의 직원을 고용하고 있다. 180개국 580여 글로벌 파트너사를 보유한 한국 최대 음료 수출 생산기업이다. 1850여종의 음료를 생산·수출하고 있다.

이남억 도 공항투자본부장은 “OKF음료의 이번 투자는 청정수도 안동의 이미지와 세계적 브랜드의 기술력이 결합한 상징적인 사례”라며 “앞으로도 식음료와 바이오, 농식품 등 청정 이미지를 기반으로 한 고부가가치 산업을 적극 유치해 지역경제의 지속 가능한 성장 기반을 다져 나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지