KGM, 독거노인 등 소외계층에 후원금 전달·연탄 나눔

KG 모빌리티(KGM)가 평택시 관내 독거노인과 어려운 이웃 등 소외계층 지원에 나섰다.

KGM 임직원들은 평택연탄나눔은행 발대식에 참석해 후원금을 전달하고 연탄 나눔 봉사 활동을 진행다.

지난 12일 평택시 팽성읍 행정복지센터에서 열린 발대식에는 KGM ‘연탄길’과 ‘네바퀴동행’ 등 사내 봉사단과 임직원을 비롯해 평택연탄나눔은행 관계자 등 100여 명이 참석했다.

전달된 기금은 무료 연탄 지원과 함께 연탄 보일러 교체 그리고 기타 유류 지원활동에 사용된다.

‘연탄길’과 ‘네바퀴동행’ 등 사내 봉사단은 거동이 불편한 독거 노인 가족 등에 직접 연탄 나눔 봉사 활동을 하며 지역의 어려운 이웃들과 따뜻한 정을 나누는 뜻 깊은 시간을 가졌다.

평택연탄나눔은행은 KGM 연탄길과 평택시사회복지협의회, 평택시민신문이 공동 주관하며, 지난 2007년부터 시민 모금과 연탄 천사 후원 등을 통해 해마다 어려운 이웃들에게 연탄을 지원하고 연탄보일러 무상수리 및 교체 활동을 펼치고 있다.

KGM 관계자는 “KGM은 올해도 이웃과 지역사회에 꾸준히 관심을 갖고 나눔 문화에 적극적으로 참여하고 있다”며 “앞으로도 지역사회 발전에 이바지하고 더불어 함께 살아가는 사회를 만들기 위해 다양한 봉사와 나눔 활동 등 기업의 사회적 책임을 성실히 수행하는 기업이 되도록 힘쓸 것이다.”라고 말했다.

한편, KGM은 올해도 한마음 장학회 장학금 전달을 시작으로 경기남부권역에서 환경보호 활동의 일환으로 시행하고 있는 ‘탄.탄.함 캠페인(탄소중립 탄탄하게 함께해요)’에 참여해 환경보호 활동을 실천하고 있다.

KGM 사내 봉사단 ‘네바퀴동행’의 독거노인 주거환경조성, 농촌 일손 돕기, 안성천과 내리문화공원일대 환경정화 활동 등 다양한 CSR 활동을 통해 지역사회와 함께 했다.

