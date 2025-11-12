[부고] 박미예씨 별세 외

▲박미예씨 별세, 장병영씨(산림청 대변인실 사무관) 모친상=11일 강원 원주 연세대원주장례식장 발인 13일 오전 7시 (033)744-3970
▲최석순씨 별세, 이현극(SM솔루션 대표)·정·영미씨(NBK제약 부회장) 모친상, 박갑철씨(아시아체육기자연맹 명예회장) 장모상=12일 신촌세브란스병원 발인 14일 오전 8시 (02)2227-7500
▲정기숙씨 별세, 지선영(삼성증권 영업지점장)·진영·진선씨 모친상, 박준상씨(현대차 책임연구원) 장모상=12일 수원 연화장장례식장 발인 14일 오전 8시 (031)218-6560
▲박동식씨 별세, 박상현(전 노원경찰서 과장)·준현(삼표그룹 법무실장)·미현·혜현씨 부친상, 백수하씨(메가존클라우드 부사장) 장인상=12일 서울대병원 발인 14일 오전 8시 (02)2072-2010
▲안택준씨 별세, 안재현(SK케미칼 사장)·재용(SK바이오사이언스 사장)·혜련·혜경씨 부친상, 윤홍균·이두원씨(연세대 언더우드국제대학 학장) 장인상, 김연진·이수정씨 시부상=12일 서울성모병원 발인 14일 오전 9시30분 (02)2258-5940
▲강기세씨(전 범건축회장) 별세, 문신애씨 남편상, 강준호씨(서울대 사범대학장) 부친상=11일 삼성서울병원 발인 14일 오전 10시 (02)3410-3151
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지