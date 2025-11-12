아프리카로 날아가는 ‘K-치킨’의 진수…BBQ, 남아공 MF 체결

제너시스BBQ 그룹 윤홍근 회장(오른쪽)과 남아프리카공화국 현지에서 한국 식품을 유통하는 Good Tree South Africa의 이동일 대표이사가 12일 서울 송파구 BBQ 본사에서 마스터프랜차이즈 계약 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. BBQ 제공

제너시스BBQ 그룹은 남아프리카공화국에서 한국 식품을 유통 중인 업체와 ‘마스터프랜차이즈(MF)’ 계약을 체결했다고 12일 밝혔다.

MF 계약은 현지 기업에 가맹사업 운영권을 위임하는 방식으로 진출 초기 리스크를 줄이며 안정적인 시장 안착이 가능하다.

남아공 현지에서 한국 식품 사업을 유통 중인 ‘Good Tree South Africa’의 이동일 대표이사와 윤홍근 제너시스BBQ 그룹 회장 등이 참석한 가운데 서울 송파구 BBQ 본사에서 계약은 체결됐다.

인구 총 6300여만명의 남아공은 중위 연령이 28세로 외식업 성장 잠재력이 높다고 평가된다. 남아공 양계협회의 ‘2024 남아공 가금류 산업 통계 요약’에 따르면 현지 1인 연간 닭고기 소비량은 약 36kg으로 닭 관련 식문화가 발달해있다.

BBQ는 남아공 내 3000여개 슈퍼마켓 브랜드를 운영 중인 이 기업과 함께 QSR(Quick Service Restaurant) 형태로 매장을 선보일 예정이다. 향후에는 케이프타운, 요하네스버그, 블룸폰테인 등 주요 도시를 중심으로 매장을 확대해 나갈 계획이다.

윤홍근 회장은 “현지 문화와 입맛에 맞춘 차별화된 메뉴 구성과 서비스로 ‘K-치킨’을 중심으로 한 한식의 문화가 아프리카 전역으로 확대될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

