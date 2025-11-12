브라운아이드소울, 연말 콘서트 12월 31일 추가 오픈

브라운아이드소울이 연말 콘서트 ‘솔 트라이시클(SOUL Tricycle)’의 12월 31일 추가 회차를 확정했다고 소속사 롱플레이뮤직이 12일 밝혔다.

브라운아이드소울은 다음 달 24일과 25일, 27일 3회차 공연을 모두 매진한 바 있다.

하지만 팬들의 아쉬움을 달래고 그에 보답하고자 다음 달 31일 고척 스카이돔에서 추가 공연을 결정했다.

예매는 13일 오후 8시부터 멜론티켓과 YES24를 통해 예매할 수 있다.

브라운아이드소울은 최근 발매한 정규 앨범이 음원 차트 상위권을 석권하며 다시 한번 ‘소울의 정석’을 입증했다.

특히 타이틀곡 뮤직비디오에는 배우 안재홍이 출연해 섬세하고 진정성 있는 연기로 음악을 깊이 있게 표현해냈다는 호평을 받았다.

또한 방탄소년단(BTS) 뷔(V)가 라이브 방송을 통해 브라운아이드소울의 팬임을 직접 언급하며 국내외 팬들 사이에서 폭발적인 반응이 이어졌다.

이번 단독 콘서트는 2019년 이후 6년 만에 선보이는 무대다.

롱플레이뮤직은 추가 회차 오픈 소식과 함께 “팬들의 뜨거운 성원 덕분에 이번 추가 회차를 오픈할 수 있게 돼 진심으로 감사드린다”며 “한 해를 마무리하는 연말, 팬들의 사랑과 기다림이 만들어낸 특별한 무대가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

