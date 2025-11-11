인도서 차량 폭발… 당국 “테러 가능성 조사”

11일(현지시간) 인도 델리의 무굴제국 시대 유적지 레드포트 인근에서 경찰이 전날 발생한 차량 폭발의 현장 검증을 하고 있다. 인도 현지방송 NDTV 등에 따르면 이번 차량 폭발로 최소 8명이 숨지고 20여명이 부상을 입었다. 저속으로 주행하던 차량이 적색 신호등 앞에 멈춰 선 뒤 폭발한 것으로 파악됐으며, 당국은 테러 가능성까지 열어놓고 폭발 원인에 대한 수사에 나섰다.
<연합>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-11-11 18:57:18 수정 : 2025-11-11 18:57:17
뉴델리=로이터연합뉴스
