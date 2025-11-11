모델 출신 박빛나, 트로트 가수로 데뷔…24일 싱글 ‘바람아’ 발표

모델 출신 박빛나가 싱글 앨범 ‘싱글레이디’로 가요계에 데뷔한다.

11일 소속사 쓰리나인종합미디어에 따르면 박빛나는 24일 싱글 1집 ‘싱글레이디’를 발표한다.

앨범에는 타이틀곡 ‘바람아’를 비롯해 ‘나만의 길’, ‘아리랑 인생’이 수록됐다.

타이틀곡은 강렬한 일렉트로닉 기타 멜로디에 국악 리듬을 접목한 감성적인 곡이다.

정처 없이 불어오는 바람을 안타까워하는 마음을 가사에 담았는데, 바람을 사랑하는 님 등 다양한 존재로 비유하고 있다.

작사는 이원찬 감독, 작곡은 강현 작곡가가 맡았다.

쓰리나인종합미디어는 “어려운 여정을 딛고 가수로서 꿈을 향해 달려가는 박빛나를 많이 응원해달라”며 “박빛나의 목소리에 담긴 진정성과 절실함을 노래를 통해 느껴봐주길 바란다”고 전했다.

한편 박빛나는 중국을 주요 활동 무대로 화장품 등에서 모델을 해왔다.

박빛나는 ‘노래하는 가요 청백전’, ‘영일레븐쇼’ 등 다양한 TV와 라디오 프로그램에서 활발히 활동할 예정이다.

