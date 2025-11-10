대구교통공사, 태양광 발전용 임대사업 본격 추진

대구교통공사는 오랜 숙원사업인 도시철도 시설을 활용한 태양광 발전용 임대사업을 본격 추진한다.

이는 정부의 ‘기후위기 대응 및 지속 가능한 에너지 전환’ 정책에 부응하는 동시에 공사의 재정 자립 기반을 강화하기 위한 전략 사업이다. 공시는 이를 통해 탄소중립 실현과 수익 창출이라는 ‘두 마리 토끼’를 동시에 잡는 의미 있는 사업을 펼칠 계획이다.

태양광 발전용 임대사업은 이달부터 2027년 5월까지 단계적으로 추진한다. 임대 대상은 월배 및 안심차량기지를 제외한 문양차량기지와 칠곡차량기지다. 공사는 기지 내 주차장·검수고 지붕·유휴부지를 대상으로 사업대상지를 최대한 발굴해 임대할 예정이다.

사업자는 5개월의 충분한 공모 기간을 거쳐 제안 공모 심사를 통해 선정되고, 임대료는 제시 금액에 따라 결정된다.

공사가 사업성과 경제성을 바탕으로 자체 검토한 예상 발전량은 4와트(MW)급 규모로, 연간 약 2370t의 탄소 배출 감축 효과를 거둘 것으로 예상하고 있다. 이는 경제적 가치로 환산 시 연간 약 2억원에 달하는 환경적 편익이 있을 것으로 분석된다.

또한, 이를 통해 환경·사회·투명경영, 사회가치경영(ESG) 경영을 강화하고, 정부와 대구시의 정책을 실질적으로 실현하는 데 앞장설 계획이다.

김기혁 공사 사장은 “태양광 발전용 임대사업은 단순히 시설을 빌려주는 사업이 아니라, 도시철도의 친환경 인프라 확충과 재정 안정이라는 측면에서 큰 의미가 있다”며 “공사는 앞으로도 공공기관으로서의 사회적 책임을 다해 시민이 체감할 수 있는 지속 가능한 경영을 실천하겠다”고 말했다.

