[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 11일 (화요일)

쥐

96년생 객관적인 면과 주관적인 면을 함께 생각하라.

84년생 강요나 타의에 의한 일 삼갈 것.

72년생 재능을 발휘할 수 없다면 변화를 시도하라.

60년생 구두상의 약속은 믿지 말고 문서화 하라.

48년생 웃는 얼굴로 맞이하고 주장을 펼치면 성공한다.

36년생 시시비비를 가리면 물증이 있어야 한다.

소

97년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다.

85년생 정리할 일 있으면 지금이 적기.

73년생 앞장서서 지휘하는 모습이 절실히 요구된다.

61년생 상대방이 잘못을 지적하면 순순히 시인한다.

49년생 타인에게 피해를 입혔으면 보상을 해라.

37년생 구실로 위기를 모면하려는 사람은 백해무익.

범

98년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다.

86년생 지체하면서 여유부릴 시간이 없다.

74년생 칭찬에 인색하면하면 구설이 있다.

62년생 규모가 너무 크지 않도록 조절이 필요하다.

50년생 자기감정에 충실하면 값진 것은 얻는다.

38년생 새로운 독을 마련하는 것이 시급한 일이다.

토끼

99년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다.

87년생 모르면 열 번이라도 물어보라.

75년생 장점을 극대화하는 행동이 필요하다.

63년생 이해관계가 얽혀 있다면 만남은 잠시 미루어라.

51년생 가족 간에 금전문제로 논쟁이 생긴다.

39년생 주변정리를 빨리 하는 것이 여러모로 이롭다.

용

00년생 준비하고 때를 기다릴 것.

88년생 인생의 에너지 충전은 운동으로.

76년생 직장인은 순간의 선택이 평생을 좌우한다.

64년생 정상적인 방법만 가지고 대처할 일 아니다.

52년생 확인되지 않은 일에 절대 투자하지 마라.

40년생 모두가 내 마음과는 다르다.

28년생 급격한 변화나 이동은 다음기회로 미루어라.

뱀

01년생 언행으로 인한 시비구설 조심.

89년생 그동안의 우려가 말끔히 씻어짐

77년생 유기적으로 결합된 상태에서 역량을 키워라.

65년생 지나친 욕심은 모두 잃어버리는 계기.

53년생 가장 큰 기쁨을 맛보는 싶지만 아직 이르다.

41년생 양보의 미덕을 깨닫고 실행하면 덕을 쌓는다.

29년생 큰 것을 얻기에는 역부족의 운이다.

말

02년생 이제 드러내거나 고백할 때가 되었다.

90년생 지금은 오픈하지 말고 덮어둘 것.

78년생 말이 씨가 된니 말을 아껴라.

66년생 전체적으로 저조한 국면에 접어든다.

54년생 간발의 차이로 뒤질 수 있다.

42년생 투자제의가 들어오면 정중하게 거절하라.

30년생 현재 일은 적극적으로 해결해야한다.

양

03년생 껄끄러운 관계에 화해무드 조성됨.

91년생 좀 늦어지겠지만 이루어낼 운.

79년생 보폭을 크게 하고 가슴을 열어라.

67년생 완급을 조정할 줄 아는 사람이 유능한 인재다.

55년생 변변한 것이 없다고 의기소침해지지 마라.

43년생 인적 평가를 두고 둘러싼 마찰에는 관여치 마라.

31년생 작은 배려와 친절로 덕망이 높아진다.

원숭이

04년생 무슨 일이든 주위를 의식하라.

92년생 충동적으로 일을 처리하는 건 금물.

80년생 약속시간에 늦어 묵묵부답이면 화만 돋운다.

68년생 자신의 힘이 약하다면 때를 기다려라.

56년생 진실이 오도되기 쉬우니 직접 전달하라.

44년생 불만이 쌓이면서 모든 일이 꼬인다.

32년생 무엇을 취하고 버려야할지 제대로 판단해라.

닭

05년생 희생하면서 행복감을 만끽할 운.

93년생 어려운 난관이 지나가야 더 잘 된다

81년생 짙은 색상의 의상은 자신감을 나타낸다.

69년생 선의의 경쟁을 해야 성장이 가능해진다.

57년생 도움을 받는 건 좋지만 결단은 자신의 몫이다.

45년생 믿음이 약한 사람은 원하는 것을 얻기 힘들다.

33년생 무관심으로 연연하니 안타까운 마음뿐이다.

개

06년생 기대만큼 이루지 못함.

94년생 현실성 없는 것은 과감히 정리할 것.

82년생 지나친 것은 모자람만 못하다.

70년생 경사진 곳에서는 자세를 낮추어라.

58년생 자신의 힘으로 처리할 수 없다면 심란하다.

46년생 새로운 정보를 긍정적으로 받아들이기에 좋다.

34년생 열과 성을 다한다면 좋은 결과가 온다.

돼지

95년생 상대를 내심 경계하면서 대화에 임해야.

83년생 만족이란 어떠한 자세인지에 따라 달리진다.

71년생 유리한 국면이라면 자기 몫을 주변에 두어라.

59년생 부정한 행위를 저지르면 이미지도 훼손된다.

47년생 대인관계를 원만하게 유지하니 위상이 높아진다.

35년생 매매에 시간을 끌면 손해보니 바로 처리하라.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지