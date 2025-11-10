문인 광주 북구청장 “자리 연연하지 않고 광주·전남 통합에 총력”

내년 광주시장 선거 출마를 준비 중인 문인 북구청장은 10일 “자리에 연연하지 않고 광주·전남 시도 통합에 모든 역량을 다하겠다”고 말했다.

문 구청장은 이날 광주시의회에서 기자회견을 열고 “키워준 광주에 보답하기 위해 광주가 '잘 먹고 잘사는 도시'로 나아갈 수 있도록 노력하겠다”며 이같이 밝혔다.

그는 이어 “광주의 인재와 기술력, 전남의 산업부지와 에너지를 결합해 새로운 시너지를 만들어야 한다”며 “광주·전남의 먹거리를 인공지능(AI) 등 첨단산업으로 창출해야 할 때”라고 강조했다.

문 청장은 또 “타 지방자치단체의 사례를 분석해 시행착오를 줄여 통합을 추진하겠다”며 “정치적 결단·시민의 뜻이 중요한 만큼 각계 의견을 수렴하기 위한 주민투표·공론화 방안도 필요하다”고 주장했다.

“인구소멸의 속도가 빠른 광주·전남 모두 이 기회를 놓쳐서는 안 된다”고 밝힌 문 청장은 “잘 사는 광주를 만드는 시작점인 시도 통합이 이뤄진다면 자리에 연연하지 않겠다”고 덧붙였다.

