수원 누른 울산, K리그1 잔류 보인다

K리그1 강등 위기에 몰렸던 ‘디펜딩 챔피언’ 울산 HD가 수원FC와의 ‘승점 6’짜리 맞대결에서 승리를 거두며 잔류를 굳히는 모양새다.



노상래 감독대행이 이끄는 울산은 9일 울산 문수경기장에서 열린 K리그1 2025 36라운드 홈경기에서 후반 1분 터진 루빅손의 결승골에 힘입어 수원FC를 1-0으로 꺾었다. 올 시즌 수원FC를 상대로 1무2패로 밀렸다가 마지막 맞대결에서 승리를 거두며 승점 44(11승11무14패)를 쌓은 9위 울산은 10위 수원FC(승점 39, 10승9무17패)와의 승점 차를 5로 벌렸다. 울산은 남은 2경기에서 1승만 거두면 자력으로 9위를 차지하며 강등권은 피할 수 있게 됐다.

루빅손. 한국프로축구연맹 제공

전반을 0-0으로 마무리한 두 팀의 균형은 후반 시작 1분 만에 깨졌다. 이청용이 페널티 지역 정면에서 내준 공을 루빅손이 이어받아 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅으로 수원FC 골망에 꽂았다. 수원FC는 후반 추가 시간에 득점 선두 싸박(17골)이 울산 골망을 흔들었지만, 비디오판독으로 오프사이드가 선언돼 양 팀의 희비가 크게 갈렸다.



최근 김천 상무에서 전역해 울산으로 복귀한 이동경은 이날 후반 40분 역습 상황에서 슛을 시도하다 상대 수비와 엉켜 넘어졌고, 경기가 끝난 뒤 인근 병원 응급실로 이동했다. 울산 관계자는 “이동경은 오른쪽 갈비뼈 부상을 입었다. 골절 가능성도 있다”고 전했다.



이동경은 올 시즌 김천과 울산에서 뛰며 13골 12도움으로 공격포인트 1위를 달리고 있어 유력한 최우수선수(MVP) 후보로 거론된다. 14, 18일 열리는 A매치 2연전 대표팀 명단에도 이름을 올려 10일 소집에 합류할 예정이었지만, 뜻밖의 부상에 대표팀 승선이 불투명해졌다. ‘홍명보호’는 황인범(페예노르트), 백승호(버밍엄)도 부상당한 상황이라 홍명보 감독의 고심이 커질 전망이다.

