美 LA서 ‘불닭 카우치 타임’ 팝업스토어 열어

지난달 31일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 대형 쇼핑몰인 웨스트필드 센추리시티에 설치된 삼양식품 ‘불닭 카우치 타임’ 팝업스토어에서 방문객들이 기념 촬영을 하고 있다. 핼러윈을 맞아 열린 이번 이벤트는 한국 찜질방 문화인 양머리 수건을 쓰고 소파(카우치)에 앉아 쉴 수 있는 콘셉트로 진행됐다. 삼양식품은 약 3시간 남짓한 운영시간에 1000명 이상이 방문했다고 6일 밝혔다.
입력 : 2025-11-06 18:40:14 수정 : 2025-11-06 18:40:13
삼양라운드스퀘어 제공
