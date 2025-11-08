[재미로 보는 오늘의 운세] 11월 9일 (일요일)

쥐

96년생 누구를 할 것인지를 결정하는 일은 복잡하다.

84년생 다른 것을 취하려고 애쓰는 것은 어리석다.

72년생 함부로 내뱉은 말 때문에 입장이 난처하다.

60년생 응어리를 내뱉고 마음을 홀가분히 하라.

48년생 마음만큼은 세상 누구보다 부자인 셈이다.

36년생 어른의 입장과 젊은이의 입장이 다르다.

소

97년생 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라.

85년생 투박한 것이 깊은 정을 느끼는 법이다.

73년생 다른 일은 접어두고 마무리에 치중하라.

61년생 앞서나가면 사람들이 모여들어 찬사가 쏟아진다.

49년생 느낌이 좋지 않을 때는 일을 중단하라.

37년생 여유 있는 생활을 하는 것이 좋다.

범

98년생 누구나 힘들고 외롭고 슬플 때가 있다.

86년생 여유를 가지면 추구하는 것을 얻는다.

74년생 여러 부류의 사람들과 인간관계를 구축하라.

62년생 스스로가 일을 더욱 어렵게 만드는 것이다.

50년생 힘에 부치는 일은 시작조차 하지 마라.

38년생 자리잡고 앉으니 세상 부러울 것이 없다.

토끼

99년생 누구나 힘들고 외롭고 슬플 때가 있다.

87년생 여성은 일과 가정이란 두 갈래에 갈등한다.

75년생 여성은 인간적인 문제로 고민한다.

63년생 장래의 더 큰 이익을 위해 저축해야 한다.

51년생 자신의 생각에 동조하게 만드는 것이 바람직하다.

39년생 보수적인 입장에서 벗어나면 개혁성향이 나온다.

용

00년생 금전융통이 순조롭게 이루어진다.

88년생 사람들이 멀리해도 가치는 존재한다.

76년생 이합집산이란 말을 알아야 문이 열린다.

64년생 동고동락하던 사람과 문제가 생길 듯하다.

52년생 우선순위를 정해 실행하는 것은 쉽지 않다.

40년생 자신이 아니라는 느낌을 받을 때가 있다.

28년생 목표를 정하고 협력자를 구하라.

뱀

01녀생 안될 일은 마음 흔들리지 말고 확실히 정리하라.

89년생 온화한 마음으로 대하면 사람들이 따른다.

77년생 동정과 연민의 차이를 생각해서 행동해라.

65년생 서면상의 문제점이 발생할 가능성이 있다.

53년생 감각만을 의존하기에는 시간이 빠르다.

41년생 밀면 당기고 끌려오는 것은 줏대가 없다.

29년생 늦다고 생각할 때가 이르다는 말이 있다.

말

02년생 매사에 마음의 여유를 가져라.

90년생 내면의 세계를 보지 못하면 실수가 온다.

78년생 절차를 무시하면 문제가 발생하는 법.

66년생 상대방의 생각을 끌어내어 함께 생각하라.

54년생 다음을 기약하는 것은 후회로 남는다.

42년생 사업자는 우회하는 길을 서둘러 찾아라.

30년생 굴러가는 공을 잡으려하다가는 놓치기 쉽다.

양

03년생 희생정신이 없다면 남녀관계는 오래가지 못한다.

91년생 찬성과 반대를 고려하여 결정하라.

79년생 경우에 어긋나는 행동을 야기할 수 있다.

67년생 일 이외의 모든 것은 희생해도 좋다.

55년생 주위의 반대가 심할 때는 신중하게 생각하라.

43년생 더불어 사는 세상에 동참하면 천군만마를 얻는다.

31년생 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라.

원숭이

04년생 일이 바빠지거나 기다리던 소식이 온다.

92년생 새로운 사태에 재빨리 대처하라.

80년생 소 잃고 외양간 고치는 행동은 주의하라.

68년생 통한다고 생각되는 사람에게 고충을 털어놓아라.

56년생 타인의 사생활을 엿들으면 곤란해진다.

44년생 화로 상대를 억압하면 건강을 해친다.

32년생 노력한 것 이상의 성과를 거둘 수 있다.

닭

05년생 오래된 것과 전통을 소중히 하라.

93년생 이미 예상된 일도 직접 확인하라.

81년생 정해진 규범대로 움직이는 것은 당연한 일.

69년생 협력을 구하기 위해서는 예의를 표하라.

57년생 논쟁에 휘말리면 피곤해진다.

45년생 묵은 앙금을 털어 내기 좋은 때.

33년생 부산하게 움직이지만 기대에 미흡하다.

개

06년생 말을 아끼고 살갑게 다가오는 사람을 조심하라.

94년생 말만 무성하고 현실로 나타나는 것이 없다.

82년생 내면 향상을 위해서는 노력이 필요하다.

70년생 한번의 선택이 많은 것을 좌우한다.

58년생 자영업자는 예상 밖의 소득을 얻는다.

46년생 오류가 생기면 당황하기 쉽다.

34년생 논쟁에 휘말리면 피곤해지니 끝내라.

돼지

95년생 풍족한 생활에 빠지만 안일함을 느낀다.

83년생 남녀간의 문제는 당사자가 해결하기도 힘들다.

71년생 누구나 힘들고 외롭고 슬플 때가 있다.

59년생 먹구름이 가득할 때는 태양을 기다리자.

47년생 시선을 의식하지 말고 주관대로 움직여라.

35년생 청탁은 거절하는 것이 여러모로 유익하다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지