대구교통공사, 카카오맵서 도시철도 역사 편의시설 확인

대구교통공사는 카카오맵에서 도시철도 1~3호선 모든 역사의 편의시설 정보를 한눈에 확인할 수 있는 서비스를 시작했다고 6일 밝혔다.

교통약자를 비롯한 도시철도 이용객의 이동 편의 향상을 위해 마련했다. 앞서 공사 측은 지난 8월부터 카카오와의 민관 협업을 통해 ‘카카오맵 도시철도 역 정보 수정’ 프로젝트를 추진해 왔다.

카카오맵 교통약자 서비스 이미지. 대구교통공사 제공

카카오맵에는 대구 도시철도 △휠체어전용칸 위치 △엘리베이터 위치 △연단간격(좁음·보통·넓음) 등 승강장 정보를 추가했다.

카카오맵에서 도시철도 역사를 선택한 뒤 ‘교통약자’ 항목을 누르면 편의시설 정보를 간편하게 볼 수 있다. 교통약자뿐 아니라 일반 이용객에게도 유용한 생활밀착형 공공데이터 서비스로 평가된다고 공사 측은 설명했다.

김기혁 공사 사장은 “이번 협업은 공공데이터가 민간 플랫폼과 연계해 시민 편의를 위해 활용하는 사례로, 앞으로 데이터 기반 서비스를 확대해 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

