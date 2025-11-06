전남도, 순천 송광사 등 4곳… ‘단풍길 따라 떠나는 힐링여행지’ 추천

전남도가 11월 만추의 계절을 맞아 순천 송광사, 담양 관방제림, 구례 지리산 피아골, 장성 백양사 등 4곳을 ‘단풍길 따라 떠나는 힐링여행지’로 추천했다.

이번 추천 여행지는 단풍 명소로 사랑받는 곳으로 자연과 문화, 먹거리가 조화롭게 어우러져 낭만 가득한 가을 여행을 만끽할 수 있다.

순천 송광사 전경. 전남도 제공

순천 송광사는 가을이 되면 경내와 조계산 숲길이 붉고 노란 단풍으로 물든다. 일주문에서 대웅전으로 이어지는 돌담길은 고요한 분위기에 사색하기 좋은 공간이다.

2022 칸 영화제 감독상 수상작인 ‘헤어질 결심’의 촬영지다. 고즈넉한 분위기에서 명상, 차담 등 템플스테이 프로그램을 체험하며 지친 일상에 쉬어가는 힐링의 시간을 만들 수 있다.

순천만갯벌에서 잡은 보양식 짱뚱어탕과 오랜 역사를 자랑하는 전통시장인 웃장·아랫장의 돼지국밥을 맛보며 미식 여행도 즐겨볼 수 있다.

담양 관방제림은 200년 수령이 넘는 느티나무, 팽나무, 벚나무, 은단풍 등이 2㎞ 넘게 이어지는 숲길이다. 그 옆으로 흐르는 담양천의 조화가 아름다워 천연기념물로 지정됐으며 ‘아름다운 숲 전국대회’에서 대상을 수상하기도 했다. 매년 울긋불긋한 단풍이 잔잔한 담양천에 비추는 환상적 경관을 배경 삼아 사진을 남기는 관광객이 끊이지 않는 명소다.

100년 전통을 자랑하는 담양 창평국밥에서 예로부터 내려오는 조리법으로 만든 담양 떡갈비 등 지역 전통 음식을 맛보며 여행의 즐거움을 더할 수 있다.

구례 지리산 피아골은 ‘산도 붉고(산홍), 물도 붉고(수홍), 그 사이를 걷는 사람까지 붉게 물든다(인홍)’는 뜻으로 삼홍(三紅)이라 불리는 단풍 명소다. 약 4km 단풍길 산책길을 걸으며 만추의 계절 단풍의 진수를 느낄 수 있다. 국립공원의 자연 생태와 함께 연곡사와 같은 역사 깊은 사찰도 둘러보며 지리산의 정취를 느낄 수 있다.

담양 관방제림. 전남도 제공

구례는 산으로 둘러싸인 지역으로 자연에서 채취한 식재료가 풍부하다. 산에서 키운 촌닭을 숯불에 구워먹는 산닭구이, 섬진강의 시원함이 그대로 느껴지는 다슬기수제비, 지리산에서 나는 다양한 채소로 차린 산채정식 등 건강한 식재료로 만든 구례 고유의 별미를 맛볼 수 있다.

장성 백양사는 애기단풍과 사찰 입구 누각 쌍계루가 연못에 비치는 풍경이 마치 한 폭의 그림처럼 펼쳐지는 곳으로, 사진작가들이 아침 일찍부터 찾는 출사지다. 백양사 입구부터 경내까지 이어지는 산책로는 평탄하고 오르막이 없어 남녀노소 누구나 천천히 걸으며 아름다운 단풍 터널을 경험할 수 있다.

장성 황룡강변 인근에서 맛과 전통을 자랑하는 순대국밥과 참게탕, 민물매운탕, 축령산 인근에서 지역 농산물로 만든 산채나물을 곁들인 시골밥상 정식 등 다양한 산지 식재료로 만든 향토음식을 맛볼 수 있다.

오미경 전남도 관광과장은 “천고마비 계절인 가을이면 전남은 자연경관이 빼어날 뿐만 아니라 먹거리 또한 풍부해진다”며 “단풍이 만들어내는 화려한 풍경을 배경으로 마음의 치유와 풍성한 미식 경험을 동시에 누릴 수 있는 전남에서 가을 여행을 계획해보길 바란다”고 말했다.

