네이버, 日 콘텐츠 플랫폼 ‘노트’에 190억 투자…사업 제휴 체결

네이버는 일본 콘텐츠 플랫폼 노트(note)에 20억엔(약 187억원)을 투자하는 전략적 파트너십을 체결했다고 5일 밝혔다.
노트는 아이디어와 경험을 글, 이미지, 음성, 동영상 등 다양한 콘텐츠로 표현하고 다른 이용자와 공유할 수 있는 일본의 오리지널 콘텐츠 플랫폼이다.
2014년부터 누적된 일상 관련 콘텐츠는 6400만건에 이르며 이용자는 1052만명에 달해 일본 크리에이터 생태계를 이끄는 것으로 평가된다.
네이버는 이번 투자로 노트의 지분 약 7.9%를 확보해 2대 주주가 됐다.
노트의 풍부한 콘텐츠 생태계와 네이버의 서비스 노하우 등을 결합해 AI(인공지능) 기술 고도화에 다방면으로 협력한다.
네이버 최수연 대표는 “양사의 플랫폼 역량과 콘텐츠의 시너지를 기반으로 기술 고도화 및 신규 서비스 발굴에 나서며 글로벌에서 경쟁력을 높여갈 것”이라고 말했다.
노트의 가토 사다아키 대표는 “더 효과적인 창작 도구, 유통 구조를 구상하며 새로운 창작 생태계를 만들어가겠다”고 밝혔다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지