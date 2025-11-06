글로벌 사업 순항에 또 ‘로켓’ 쏜 쿠팡… 수익성은 ‘제자리’

쿠팡이 올해 3분기 매출 12조8000억원대로 분기 기준 역대 최대 실적을 달성했다. 경기 침체 속에서도 로켓배송을 중심으로 한 기존 고객 소비 지출 증가와 함께, 국내 사업 모델을 적용한 대만 쪽 사업이 실적을 견인했다. 다만 영업이익이 세 분기 연속 2000억원대에 머물고, 영업이익률도 1%대에 그쳐 수익성 개선은 여전히 과제로 남았다.



미국 뉴욕증시 상장사인 쿠팡Inc는 3분기 매출이 전년 동기 대비 20%(달러 기준 18%) 늘어난 12조8455억원(92억6700만달러·분기 평균 환율 1386.16원 기준)을 기록했다고 5일 공시했다. 지난 1분기와 2분기 각각 21%, 19% 증가한 데 이어 3분기에도 성장세를 이어갔다.

프로덕트 커머스(로켓배송·로켓프레시·마켓플레이스·로켓그로스) 매출(11조615억원)이 18% 늘었고, 대만 로켓배송 글로벌 사업이 순항하면서 대만·파페치·쿠팡플레이·쿠팡이츠 등 성장사업 부문 매출(1조7839억원)이 전년 동기 대비 31% 급증한 덕분이다.

영업이익은 2245억원(1억6200만달러)으로 전년 동기 대비 51.5%(달러 기준 49%) 증가했다. 지난 1분기(2237억원)와 비슷하고 2분기(2093억원)보다 소폭 증가한 수준이지만, 최대 분기 영업이익을 기록했던 지난해 4분기(4353억원)보다는 크게 낮다.

김범석 쿠팡Inc 의장은 이번 분기 실적에 대해 고객 집단 전반에서 탄탄한 성장세가 이어졌다고 진단했다. 그는 “한국은 여전히 상당한 성장 잠재력을 지닌 견고한 시장”이라며 “앞으로 로켓배송과 마켓플레이스에서 상품 선택 폭을 넓히는 것이 고객 가치를 확장하고, 미래 성장을 주도하는 핵심 기회가 될 것”이라고 했다.

다만 일각에서는 기대에 못 미친 실망스러운 실적이란 평가도 나왔다. 블룸버그는 쿠팡 실적 발표 이후 “쿠팡의 3분기 영업이익은 애널리스트(연구원)의 예상치인 2억1010만달러에 못 미치는 수준”이라며 “쿠팡이 알리익스프레스, 테무 등과 치열한 경쟁에 직면했다”고 분석했다.



실제 국내 이커머스(전자상거래) 시장 내 경쟁은 치열해지고 있다. 네이버와 신세계그룹의 지마켓이 각각 ‘반(反)쿠팡 연합’ 구축에 나서며 추격에 나선 상황이다. 네이버는 컬리·넷플릭스·우버 등과 전략적 제휴로 ‘단골 생태계’ 강화에 나섰고, 지마켓은 글로벌 공룡 알리바바와 손잡으며 C커머스(중국 전자상거래 업체)발 판도 흔들기에 나섰다.



쿠팡은 영업이익률도 1%대를 벗어나지 못하고 있다. 3분기 영업이익률은 1.7%로 지난해 3분기(1.38%)보다 개선됐지만, 올해 1분기(1.9%)보다 낮고 2분기(1.7%)와 동일한 수치다. 당기순이익률은 더 낮다. 3분기 당기순이익률은 1%이고, 1∼3분기 평균은 0.93%에 불과하다. 성장사업 부문의 조정 에비타(EBITDA·상각 전 영업이익) 손실은 4047억원으로 134.6% 증가했다.



성장사업 부문의 분기 손실은 지난 1분기 2440억원, 2분기 3301억원, 3분기 4000억원대 등으로 증가세를 보인다. 1∼3분기 손실은 누적 9788억원이다. 이는 투자 규모 확대에 따른 것이다. 거랍 아난드 쿠팡 최고재무책임자(CFO)는 “대만을 중심으로 지속되는 성장 모멘텀으로 (손실 전망은) 상한선에 근접할 것으로 예상한다”며 “대만에서 뚜렷하게 나타나고 있는 성장 모멘텀 지원을 위해 필요한 투자 수준이 증가했다”고 말했다.



쿠팡은 국내에서도 2010년 회사 설립 이후 오랜 기간 적자를 이어오다 2023년 13년 만에 처음으로 연간 기준 흑자를 달성했다. 김 의장은 국내와 마찬가지로 대만에서도 성장이 지속할 것으로 전망했다. 그는 “대만에서의 고객 유입 수준은 한국 리테일 사업 구축 당시 나타난 양상과 유사하며, 대만 시장의 장기적인 잠재력에 대한 확신을 더욱 공고히 하고 있다”고 했다.

