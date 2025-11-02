900억대 불법 도박사이트 일당 실형… 관리·유통 업무 분장

온라인으로 900억원대 불법 도박사이트를 운영한 일당에 실형이 내려졌다. 이들은 축구, 야구, 농구 등 국내외 운동 경기 결과에 1회당 최소 1만원에서 300만원까지 걸도록 하고 배당률에 따라 돈을 지급한 것으로 파악됐다.

인천지법 형사2단독 김지후 판사는 국민체육진흥법 위반과 도박공간 개설 등 혐의로 기소된 불법 도박사이트 운영자 A(48)씨에게 징역 3년6개월을 선고하고 41억1900여만원 추징을 명령했다고 2일 밝혔다.

김 판사는 또 도박공간 개설이나 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 B(43)씨 등 사이트 관계자 3명에게 벌금형과 징역 2년6개월∼3년6개월을 각각 선고했다.

A씨 등은 2016년 1∼9월 불법 도박사이트를 열어 유령법인 계좌로 966억여원의 도박금을 입금받은 혐의로 기소됐다. 일당은 현지 사무실 관리책과 운영 자금 유통책, 홍보책 등으로 역할을 나누고 사이트를 운영했다.

