“싼 게 다 이유 있었네”… 해외 온라인 판매 16개 전 제품 ‘가짜’

알리익스프레스, 테무 등 해외 직구 플랫폼에서 판매 중인 제품을 점검한 결과, 조사 제품 모두 위조 상품인 것으로 나타났다. 해당 제품들은 정상가 대비 33%에서 최대 97%까지 낮은 가격으로 판매됐다.

위조 의심 제품. KATRI시험연구원제공

서울시는 해외 온라인 플랫폼에서 판매되는 12개 브랜드의 16개 제품을 대상으로 점검한 결과, 전 제품이 정품이 아닌 것으로 확인됐다고 31일 밝혔다. 점검 대상은 △가방 7개 △의류 1개 △화장품 6개 △소형가전 2개 제품이며 국가공인시험기관인 KATRI시험연구원에서 제품 분석을 진행했다.

먼저 가방과 의류의 경우 5개 브랜드사 8개 제품 전량이 디자인과 라벨 등 정품과 달랐다. 로고 모양, 제품 색상, 자석 및 지퍼 등 부자재 모양과 색상도 달랐다. 섬유 혼용률이나 제품명 표기 등 표시 사항에서도 오타가 다수 발견됐다.

특히 가방의 경우 동일 제품을 플랫폼별로 구매해 점검해 보니 정품과 불일치 사유가 동일했다. 이를 두고 서울시는 “공급 단계에서 조직적으로 위조상품을 유통하고 있을 가능성으로 분석됐다”고 밝혔다.

5개 브랜드사의 6개 기초 화장품을 점검한 결과, 모두 정품과 일치하지 않았다. 제품 로고 폰트 및 표시사항 구성 등이 정품과 달랐으며 일부 제품의 경우 주요 성분이 달랐다.

예를 들어 한 브랜드사의 정품 클렌징 오일은 식물성 오일을 주성분으로 사용하는 반면 점검 제품에서는 미네랄 오일을 사용했다. 성분이 다른 경우에는 피부염이나 알레르기 등 안전성 문제가 발생할 수 있어 유의가 필요하다.

무선 이어폰과 헤어드라이어 등 소형가전의 경우 로고, 스위치 표시, 제품 마감 등이 달랐다. 유명 상표 제품의 경우 유사 디자인이 많아 소비자가 위조 여부를 판별하기 더욱 어려운 상황이다.

서울시는 “해외 온라인 플랫폼 이용 시 브랜드 공식 판매처에서 구매하고 정상가 대비 현저히 낮은 가격의 제품은 위조 가능성이 높으므로 구매 시 각별한 주의가 필요하다”고 했다.

그러면서 “해외 온라인 플랫폼에 해당 제품의 판매 중단을 요청했다”며 “향후 안전성 검사와 함께 위조상품 유통 실태를 점검을 지속하는 등 소비자 피해를 예방할 것”이라고 밝혔다.

