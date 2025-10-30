캄파리코리아, 고품격 블렌디드 스카치 위스키 ‘스코티시 리더’ 국내 론칭

캄파리코리아는 접근성과 품격을 모두 갖춘 ‘새로운 관점’의 프리미엄 블렌디드 스카치 위스키 ‘스코티시 리더(Scottish Leader)’를 새롭게 국내에 선보이며, GS리테일(GS25·GS더프레시)과 손잡고 대규모 론칭 프로모션을 진행한다고 30일 밝혔다.

스코티시 리더는 스카치 위스키 역사에서 비교적 젊은 브랜드임에도 불구하고, 부드럽고 세련된 맛으로 글로벌 시장에서 빠르게 자리 잡았다. 클래식한 스카치의 품격은 유지하면서도, 누구나 편하게 즐길 수 있는 부드러운 밸런스로 프랑스를 시작으로 유럽 시장 전역에 빠르게 안착했으며, 특히 1995년 대만 시장 진출 이후 현재 대만 블렌디드 위스키 시장 내 판매량 2위를 기록하는 등 성공적인 브랜드로 평가받고 있다.

하늘을 높이 비상하는 독수리 심볼에 담겨 있는 브랜드 철학 ‘새로운 관점(Fresh Perspectives)’은 기존의 한계를 넘어서는 자유와 개척정신을 상징한다.

올해 캄파리코리아가 선보이는 리뉴얼 제품은 마스터 블렌더 줄리앤 페르난데스(Julieann Fernandez)가 완성한 부드럽고 균형 잡힌 풍미가 핵심이다. 정교한 블렌딩 기술을 바탕으로 원료 본연의 품질과 조화에 집중하며 전통 스카치 블렌딩 기법에 현대적 감각을 더해 완성도를 높였다.

‘스코티시 리더 셰리 캐스크 피니시(Scottish Leader Sherry Cask Finish)’는 최상급 스카치 위스키 원액을 스페인산 셰리 캐스크에서 마무리 숙성한 제품이다. 시나몬과 초콜릿, 코냑과 커피를 연상시키는 달콤한 향과 프루티한 풍미가 특징으로, 사계절 내내 어떤 음식과도 잘 어울려 페어링 위스키로도 제격이다.

셰리 캐스크의 풍미를 선호하는 아시아 시장을 겨냥해 개발된 이 제품은 대만에서의 긍정적 반응에 힘입어, 현재 유럽 시장으로 유통망을 확대 중이다.

스코티시 리더 셰리 캐스크 피니시는 오는 11월부터 GS25 단독 입점 및 론칭 행사를 통해 전국 약 1만7000개 점포에서 순차적으로 만나볼 수 있다.

한편, 함께 출시된 ‘스코티시 리더 오리지널(Scottish Leader Original)’은 달콤한 풍미와 오크향이 조화를 이루는 스코티시 리더의 엔트리 제품으로, 위스키 입문자부터 애호가까지 누구나 부담 없이 즐길 수 있다. 은은한 향신료와 꿀의 달콤함, 감귤류의 시트러스한 풍미 덕분에 하이볼이나 온더락으로도 완벽한 밸런스를 자랑한다.

현재 GS더프레시(GS The Fresh) 전국 500여 개 점포에서 스코티시 리더 오리지널을 특별 할인가로 선보인다. 자세한 정보는 GS리테일 공식 홈페이지에서 확인 가능하다.

캄파리코리아 관계자는 “스코티시 리더는 스코틀랜드 전통 블렌딩 기법에 현대적 감각을 더해 누구나 편안하게 즐길 수 있는 프리미엄 스카치 위스키”라며 “이번 국내 론칭을 통해 소비자들이 일상 속에서도 한층 세련된 방식으로 위스키를 경험하기를 기대한다”고 말했다.

