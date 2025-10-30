삼성물산 판교 신축 현장서 굴착기에 치여 근로자 사망

삼성물산이 시공을 맡은 경기 성남 판교신도시의 한 빌딩 신축 현장에서 작업자 1명이 굴착기에 치여 숨지는 사고가 났다. 사고가 난 PSM타워는 엔씨소프트 컨소시엄이 조성하는 소프트웨어진흥시설 중 한 곳이다. 삼성물산은 사망사고와 관련해 “책임을 깊이 통감한다”며 “전국 모든 건설현장의 작업을 중지하고 안전점검에 들어갔다”고 밝혔다.



29일 분당경찰서 등에 따르면 이날 오전 7시58분쯤 성남시 분당구 삼평동에 있는 건설현장에서 60대 남성 작업자 A씨가 굴착기에 치였다.

사진=뉴시스

소방 당국은 현장 관계자로부터 “지하에서 작업자가 평탄화 작업을 진행하던 중 사고가 났다”는 신고를 받고 현장에 출동했으나 A씨는 이미 숨진 상태였던 것으로 전해졌다.



경찰은 공사현장 지하에서 50대 기사 B씨가 굴착기를 몰던 중 A씨를 치면서 사고가 난 것으로 보고 있다. A씨와 B씨는 각각 다른 하청업체 소속으로 파악됐다. 현장에선 터파기가 이뤄진 부지에 철골을 세우기 위한 작업이 진행 중이었다.



경찰과 고용노동부는 현장 관계자 등을 상대로 구체적인 사고 경위와 안전수칙 준수 여부 등을 조사하고 있다.



삼성물산은 오세철 대표이사 명의로 배포한 입장문에서 “고인의 명복을 빌며 유가족께 깊은 애도와 진심 어린 사과 말씀을 드린다”면서 “근로자 안전이라는 본질적 책임을 다하지 못한 점에 대해 모든 관계자분께 머리 숙여 사과드린다”고 말했다.

