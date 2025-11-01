이쑤시개 하나로 시작된 유물 복원…이제 3D스캔·AI로 역사를 되살린다 [밀착취재]

지난 28일 찾은 서울 용산구 국립중앙박물관. 관람객 500만명을 돌파한 명성에 걸맞게 평일 오전임에도 이곳은 활기찼다. 박물관 열린마당 옆 에스컬레이터를 타고 내려가 약 3분 정도 걷자, 상설전시관 뒤편에 자리한 보존과학센터가 모습을 드러냈다. 소란스러웠던 상설전시관과 달리 이곳은 조용했다.

지난 28일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터 목재실 학예연구사들이 목재 불상 건식 세척 작업을 하고 있다. 뉴시스

이날 국립중앙박물관 보존과학센터의 개관식이 열렸다. 1976년 깨진 토기 조각을 붙이기 위해 이쑤시개 하나로 시작했던 보존과학실이 반세기 만에 지하 1층과 지상 3층, 총 연면적 약 9000㎡ 규모의 전문 연구시설로 거듭났다.

보존과학은 시간이 흐르며 훼손되는 문화재가 원형을 유지할 수 있도록 하는 과학기술 및 연구 등을 일컫는다. 토기, 직물 등 유물 재질에 따라 차이는 있지만 보존처리 이후에도 평균 30~40년마다 재처리 과정이 필요하다.

1층에는 개관 기념전 ‘보존과학, 새로운 시작 함께하는 미래’가 열리고 있었다. 입구에 들어서면 초기 연구자인 고(故) 이상수 선생이 인공지능(AI) 기술로 재현돼 관람객을 맞이한다. 그는 “보존과학이란 말도 낯설던 시절, 유물이 사라지면 우리는 과거를 무엇으로 기억할 수 있을까”라는 질문에 평생을 바쳤다고 고백한다.

AI 영상 앞에 초기 연구실인 ‘보존과학자의 방’이 재현됐다. 문화유산을 세밀하게 촬영하기 위한 접사대, 유물 표면의 흙이나 부식물 같은 이물질을 제거하기 위해 고압 압축 공기로 연마재를 분사하는 장비인 샌드블래스터 등이 전시됐다.

1층에 전시된 보존과학자의 방(왼쪽). 책상에는 유물과 설계도가 같이 놓여 있다. 윤성연 기자

과거의 유물은 온전한 상태로 발견되지 않는다. 백제 문화의 정수인 백제 금동대향로는 1993년 충남 부여 능산리 절터에서 발견됐다. 이후 10일간의 긴급 보존처리를 실시한 후 일반에 공개됐는데 진흙에 파묻혀 있던 향로가 보존처리 과정을 통해서 금빛의 위용을 되찾았다. 1918년 조선총독부에 등록됐다는 기록만 남은 한 석조부처상은 90여 개의 파편으로 파손됐으나 세척과 접합, 결실부 복원과 색맞춤 과정을 거쳐 원래 모습으로 복원됐다.

센터 2층에는 직물, 서화, 금속, 토기 및 자기, 석재, 벽화로 보존처리실이 구분돼 있었다. 이날 학예연구사들의 보존 시연도 진행됐다. 토기실에서는 담당 연구사가 토기에 붙어있는 폐각(조개껍데기)을 떼어 내기 위해 이를 증류수로 불린 뒤, 메스로 살살 긁어내며 제거했다. 서화실에서는 만 70세 이상 관료들의 장수를 축하하는 잔치인 기영회(耆英會)를 그린 그림인 기영회도 보존처리 시연이 있었다. 담당 연구사는 그림 곳곳에 하얗게 지워진 부분을 복원하고 보존처리 하는데 짧게는 1년에서 길게는 5년까지 걸린다고 전했다.

보존과학센터 서화실에서 학예연구사가 서화에 있는 먼지를 털면서 시연을 보이고 있다. 윤성연 기자

보존처리 기술은 아날로그 시대를 지나 첨단 기술과 융합하며 발전해왔다. 국립중앙박물관도 컴퓨터 단층 촬영(CT) 기술을 비롯해 초분광 영상기술(물질의 성분이 빛에 반응하여 나타내는 고유한 스펙트럼 정보를 영상으로 식별하는 기술), 3D 스캔 등을 활용한 디지털 복원 기술 등을 폭넓게 활용하고 있다.

예컨대 목조여래좌상의 경우 CT 조사에서부터 복장물(불상의 몸 안에 넣는 물건) 해체하는 보존처리 전 과정을 영상에 담아 과학적 보존처리의 참모습을 살필 수 있었다. 또한 경주 금령총에서 발견된 국보 기마인물형토기의 CT 영상에서는 관람자가 직접 조절해 다양한 각도에서 유물 내부를 볼 수 있었다. 영상에서 빨간색, 파란색 등 색이 다르게 나타났는데 이를 통해 유물 내부의 기공 분포도를 확인할 수 있었다.

목조여래좌상의 CT(컴퓨터 단층촬영)영상. 가운데 복장물이 있는 것을 확인할 수 있다(왼쪽). 기마인물형토기 CT 영상에서 기공 분포도에 따라 색이 다르다. 윤성연 기자

과거를 지키기 위해 과학기술의 힘이 필요하다. 국립중앙박물관은 인공지능(AI) 기반 손상도 측정 및 보존처리, 기후 변화에 따른 환경 모니터링 및 대응 연구들을 지속해서 추진하며 디지털 보존과학 시스템과 연계한 원격지원과 원형 복원 기술을 강화할 계획이다.

유홍준 국립중앙박물관장은 “첨단 기술과 인문학의 융합을 통해 세계 수준의 보존과학 연구 거점으로 (국립중앙박물관 보존과학센터가) 도약할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

