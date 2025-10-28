월드시리즈 3차전 연장 18회 혈투를 끝낸 건 프리먼의 끝내기 홈런포였다… 오타니는 2홈런 포함 4타수 4안타 5볼넷으로 9출루 신기록 작성

미국 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스가 연장 18회까지 가는 피말리는 접전 끝에 프레디 프리먼의 끝내기 홈런포에 힘입어 월드시리즈(WS·7전4승제) 3차전을 잡았다.

다저스는 28일 미국 캘리포니아주 LA의 다저스타디움에서 열린 2025 MLB WS 3차전에서 연장 18회에 터진 프리먼의 끝내기 홈런으로 토론토 블루제이스를 6-5로 꺾었다. 토론토 원정에서 1승1패를 기록한 뒤 LA 홈으로 돌아온 다저스는 이날 승리로 시리즈 전적 2승1패로 앞서나가며 WS 2연패를 위한 유리한 고지를 점했다.

사진=AP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

다저스와 토론토는 7회 오타니 쇼헤이(다저스)의 동점 솔로포로 5-5로 맞선 뒤 17회까지 무득점 행진을 계속 이어나갔다. 10이닝째 팽팬한 균형을 깨지 못해 계속 이어지던 경기를 끝내건 지난해 WS 최우수선수(MVP)에 오른 프리먼의 한 방이었다. 연장 18회 선두타자로 이날 경기 아홉 번째 타석에 들어선 프리먼은 토론토의 아홉 번째 투수 브랜던 리틀을 상대로 3B-2S 풀카운트에서 6구째 92.4마일(약 148.7km)짜리 싱커가 가운데로 몰린 것을 놓치지 않고 걷어올렸고, 타구는 약 123.7m를 날아가 다저스타디움 가운데 담장을 훌쩍 넘어갔다. 다저스는 2018년 WS 3차전에서도 연장 18회에 맥스 먼시의 끝내기 홈런포로 승리를 거둔 바 있는데, 7년 만에 그 장면은 또 한 번 재현했다.

사진=AFP연합뉴스

사진=AFP연합뉴스

사진=AP연합뉴스

승부를 결정지은 건 프리먼이었지만, 이날 경기의 주인공은 오타니였다. 다저스의 1번 지명타자로 선발 출장한 오타니는 홈런 2개, 2루타 2개를 포함해 4타수 4안타 3타점 3득점에 고의4구 4개 포함 볼넷만 5개를 얻어내며 1경기 9출루라는 믿을 수 없는 신기록을 세웠다. 1회 첫 타석 2루타를 시작으로 3회 솔로포, 5회 2루타, 7회 솔로포까지 매 타석 장타를 휘두르며 토론토 마운드를 공포에 몰아넣은 오타니는 이후 다섯 타석에서 모두 볼넷으로 출루했다. 토론토가 오타니와 정면 승부를 펼쳤다면 이날 경기는 더 빨리 끝났을 수도 있다.

이날 다저스도 투수 10명을 모두 쏟아부었고, 승리투수는 14회부터 마운드에 올라 17회까지 4이닝 1피안타 2볼넷 5탈삼진 무실점의 완벽투를 펼친 윌 클라인이 가져갔다. 지난해 KIA에서 뛰었던 토론토의 좌완 에릭 라우어는 연장전에서만 4.2이닝 무실점으로 호투했지만, 팀 패배로 빛이 바랬다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지