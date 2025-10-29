우지커피, 한국적 재료로 완성한 시그니처 메뉴 7종 출시

합리적인 가격과 독창적인 메뉴로 사랑받고 있는 우지커피가 오는 10월 29일, 한국적인 재료에 글로벌 감각을 더한 시그니처 신메뉴 7종을 새롭게 선보인다.

이번 신메뉴는 음료 5종(송파라떼, 서울 플로트, 깻페라떼, 깻잎스무디, 참깨그라니따)과 베이커리 2종(클래식 도넛, 글레이즈 도넛)으로 구성되어 있으며, ‘시그니처 + 하이엔드 감성’을 합리적인 가격에 즐길 수 있는 차별화된 라인업이다.

서울 송파에서 출발한 브랜드의 이야기를 담아낸 ‘송파라떼’는 자체 제작한 시그니처 베이스로 만들어져, 묵직하면서도 감칠맛이 느껴지는 맛과 고소한 향미가 커피와 조화를 이루어 우지커피만의 감성을 표현한 메뉴이다.

이어, ‘깻페라떼’와 ‘깻잎스무디’는 한국인에게 익숙한 재료인 깻잎을 감각적인 조합으로 풀어낸 이색적인 메뉴로, 일상적인 재료를 새롭게 해석한 우지커피만의 창의적인 시도다.

‘깻페라떼’는 깻잎 특유의 신선한 향과 라떼의 부드러움이 만나 의외의 조화를 보여주는 K-라떼로, 호불호를 뛰어넘는 독창적인 풍미를 자랑한다. ‘깻잎스무디’는 사과와 깻잎을 블렌딩한 웰니스 스무디로, 비타민이 풍부한 깻잎의 상쾌함과 과일의 산뜻함이 조화를 이루는 메뉴다.

이 외에도 쌀젤라또와 약과, 튀밥을 조합한 ‘서울 플로트’, 참깨 크림의 고소함과 커피의 진한 풍미가 어우러진 ‘참깨그라니따’, 그리고 한국의 전통 디저트인 꽈배기와 맛탕을 현대적으로 재해석한 ‘K-도넛 시리즈(클래식 도넛, 글레이즈 도넛)’ 등 다양한 메뉴들이 함께 선보인다.

우지커피는 이번 신메뉴를 통해 “누구나 부담 없이 즐길 수 있으면서도, 색다른 재미를 주는 커피 브랜드”로서의 브랜드 이미지를 강화하고, 새로운 미식 경험을 소비자에게 선사한다는 계획이다.

우지커피 관계자는 “이번 시그니처 메뉴는 ‘일상 속 친숙한 재료를 새로운 시각으로 바라본 결과물’이라며, 특히 ‘송파라떼’는 브랜드의 상징적인 스토리를 담은 대표 메뉴로, ‘깻잎 시리즈’는 한국적 감성을 현대적으로 재해석한 실험적 메뉴로 완성됐다”고 전했다.

이어 “앞으로도 합리적인 가격으로 즐길 수 있는 새로운 미식 경험을 지속적으로 제안하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지