원슈타인, 뮤비 감독과 7년 열애 고백 "커리어 같이 만든 사람"

사진=원슈타인 SNS

래퍼 원슈타인이 7년 열애 사실을 직접 밝혔다.

원슈타인은 최근 자신의 인스타그램을 통해 "2018년도 달팽이 둘"이라는 글과 함께 연인과 찍은 사진을 올리며 이렇게 밝혔다.

그는 "이때 2년 안에 제가 월 수익 100만 원도 못 벌면 헤어져야 한다고 그랬다. 그런데 지금도 가끔 싸우면 싸우는 거랑 별개로 지호가 나의 커리어 초반부터 같이 만들어 온 사람이니까 우리는 반반 나눠 가지는 거"라고 말했다.

여자친구 지호에 대해선 "제 가스라이팅을 통해 3기니, 엑스 비전 등 다양한 비트 초안을 완성하며 데뷔했고, 그 외에도 '밸런타인' 뮤직비디오 감독을 하는 등 활동 영역을 넓히고 있었는데, 이번에 신작 '달팽이2' 뮤직비디오로 다시 컴백 예정"이라고 소개했다.

또한 원슈타인은 "이 사람도 내가 없었으면 멋진 선생님이 되어서 아이들 가르치고 우당탕 재밌게 살면서 또 이런 일 저런 일 경험 했을 텐데, 근데 이렇게 나랑 만나서 둘이 천천히 경치도 보면서 오르내려서 다행이고 감사하다 (생각한다)"라고 말하면서 연인에 대한 애정을 드러내 눈길을 끌었다.

한편 원슈타인은 2018년 데뷔했다. 엠넷 '쇼미더머니', MBC TV '놀면 뭐하니' 등을 통해 인지도를 높였다. 최근 신곡 '달팽이2'를 발매했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지