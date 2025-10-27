[포토] 한혜진 '완벽한 비율'

모델 겸 방송인 한혜진이 27일 서울 영등포구 KBS 본관에서 열린 KBS 2TV 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.

'누난 내게 여자야'는 커리어를 위해 치열한 시간을 보내느라 아직 사랑을 찾지 못한 여성들과 사랑 앞에서는 나이가 숫자에 불과하다고 믿는 남성들의 로맨스를 섬세하게 보여주는 예능이다.

