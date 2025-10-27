한국 당국, 글로벌 금융시장 이상 신호에 주목해야 [더 나은 경제, SDGs]

미국 뉴욕 맨해튼에 있는 대표적 오피스 건물인 ‘261 5번가(Fifth Avenue)’ 전경.

지난 22일(현지시간) 미국 텍사스주 플라노에 본사를 둔 서브프라임 자동차금융사 프라임랜드 캐피탈 파트너스(PrimaLend Capital Partners)가 텍사스 북부지방법원에 ‘챕터 11’을 신청했다. 챕터 11은 사업 재구조를 위한 파산보호를 뜻한다. 프라임랜드 캐피탈 측은 신용등급이 낮은 서브프라임 소비자가 차량을 살 때 직접 대출까지 제공하는 이른바 ‘딜러직접할부(Buy-Here Pay-Here·BHPH)’ 방식의 중고차 금융을 전문으로 취급한다. 프라임랜드는 법원에 제출한 신청서에서 자산 및 부채 규모가 각각 1억 이상~5억달러 이하로 보고됐으며, 기존 채무를 조기 청구하거나 계약을 변경하지 않겠다고 밝혔다.

프라임랜드의 BHPH 금융 구조는 신용도가 낮은 소비자가 장기 할부 등으로 차량을 구매할 수 있도록 돕는 방식으로, 최근 이 시장에서 연체·회수 리스크가 최근 급격히 커졌다. 특히 프라임랜드는 지난달 동종업계에서 파산한 트라이컬러 홀딩스(Tricolor Holdings)와 고객층이 연결되어 있어 투자자·금융시장에서도 큰 우려를 사고 있다. 월가를 비롯한 미 금융가에선 이번 사태를 예의주시하는 분위기인데, ‘저신용 소비자→딜러 금융사→유동화·사모신용시장’으로 이어지는 구조에 심각한 균열이 생긴 것으로 보고 있어서다.

미국에선 딜러 금융뿐 아니라 상업용 부동산 시장도 심상치 않다. 지난 11일 로이터 보도에 따르면 9월 미국 오피스 담보대출의 60일 이상 연체율이 8.12%로 전월 7.7% 대비 0.42%포인트 상승했다. 로이터는 주요 원인 중 하나로 뉴욕 맨해튼의 대표적 오피스 건물인 ‘261 5번가(Fifth Avenue)’에 대한 1억8000만달러(한화 약 2591억6400만원) 규모의 대출 만기를 맞아 바로 채무불이행(디폴트)이 되었다는 점을 꼽았다.

로이터는 같은달 사무용 건물을 포함한 리테일(쇼핑몰·상가), 호텔, 산업용 창고, 멀티패밀리(임대주택) 등을 포함한 미국의 전체 상업용 부동산담보부증권(Commercial Mortgage-Backed Securities·CMBS) 중 60일 이상 연체된 대출 비중이 3.1%로 집계된 점을 주목했다. 이 수치는 상업용 부동산 시장의 대출 연체가 아직 전체 금융 시스템을 흔드는 수준까지는 아니지만, ‘대출 만기를 넘기기 위한 자금 재조달→금리 상승→공실률 상승’이라는 현실적 압박으로 현실화되고 있음을 보여준다.

사모신용(Private Credit)과 비은행금융기관(NBFI) 부문의 급성장, 동시에 미국 내 은행 익스포저(위험에 노출된 금액 및 범위)의 상승 조짐은 최근 주목되는 금융위기 흐름이다.

신용평가사인 무디스 인베스터스 서비스는 지난 22일 리포트를 통해 최근 미국 은행들이 사모신용 제공사(Non-depositary financial institutions·NDFIs)에게 제공한 대출이 약 3000억달러 수준으로 급증했으며, 이들 자금이 은행 신용 포트폴리오에서 차지하는 비중이 10.4%에 달한다고 경고했다.

보스턴연방준비은행 역시 은행이 사모신용 펀드 등에 대출을 제공하는 구조가 확대되면서 “은행·비은행금융 간 연계가 시스템 리스크로 전이될 소지가 있다”고 경고했다.

이러한 흐름은 대출을 신청한 상당수가 전통적인 은행이 아닌 사모신용·대체금융 쪽으로 이동하고 있음을 보여주고, 위험의 전이 채널이 ‘은행→대출’ 구조에서 ‘은행→비은행→대출’ 구조로 변화하고 있다는 점을 시사한다. 전문가들은 ‘은행→비은행→대출’ 구조는 상대적으로 제도권의 규제가 느슨하게 적용된다는 점에서 위기의 순간 매우 큰 폭발력을 가질 것으로 우려하고 있다.

이처럼 최근 미국 내 금융 시스템 균열은 ‘저신용 소비자 대상 금융→부동산 자금 재조달 여건 악화→대체금융시장 급팽창 및 익스포저 증가’로 이어지며, 서로 다른 축에서 동시에 나타나고 있다. 2008년 서브프라임 모기지 사태와 같이 과거 금융위기 이전에도 이와 유사한 비우량 대출시장에서 발생한 위험이 결국 유동화·은행권·시스템 전체로 전이되는 패턴이었기 때문에 현재 상황을 가볍게 보기는 어렵다.

특히 사모신용과 은행 간 숨겨진 연결고리 등의 연계구조 및 은행의 익스포저 누적은 시간이 흐를수록 더 크게 취약해질 수 있다는 점에서 단순한 위기가 아니라는 지적이 따른다. 이뿐 아니라 이들 각 분야가 독립적으로 악화하는 수준이 아니라 서로 교차 악영향을 줄 수 있다는 점은 만약 위기가 생길 생기더라도 쉽게 손쓰기 어려울 수도 있다는 지적을 낳고 있다.

한국 금융시장도 글로벌 환경과 상호연계되어 있다. 미국에서 나타난 리스크 축이 바로 국내에 동일하게 적용되지 않겠지만 유사한 구조 또는 파생 위험이 존재할 가능성은 매우 높다.

예컨대 국내 자동차금융·리스·할부 시장의 저신용 차주 증가, 캐피탈사의 익스포저 증가, 상업용 부동산(오피스·리테일)의 자금 재조달 부담, 임대수익 감소 및 신용구조 약화, 대체금융시장(사모펀드·리스금융사 등)의 성장과 전통 은행권과의 연결고리 확대 등은 국내에서도 생길 수 있는 위기로 평가된다.

따라서 국내 정책당국 및 금융회사 입장에서는 최근 미국 내 상황을 개별 리스크가 아니라 연계 리스크라는 관점에서 주시할 필요가 있다.

현재까지 이들 신호로는 아직 금융위기라 단정 짓기에는 이르다. 하지만 과거 위기에서도 나타났던 작은 균열이 최근 여러 영역에서 동시다발로 유사하게 드러나고 있다는 점에서 전조현상이 될 수 있는 우려도 염두에 둬야 한다는 분석이 나온다.

전 세계 시장에 대한 리스크 모니터링은 관망이 아닌 사전 대비의 단계로 적용해야 하며, 당국뿐 아니라 금융 시스템에 참여하는 이 모두 이렇게 인식하는 것이 바람직하다.

