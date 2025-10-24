“도농 상생”… 봉화 청량산에 ‘수원캠핑장’ 개장

인구 119만의 경기 수원시가 소멸 위기에 놓인 경북 봉화군과 캠핑장을 통해 상생을 꾀한다. 수원시는 인구 2만8900여명에 불과한 봉화군에 21억원을 들여 캠핑장을 지은 뒤 10년간 위탁 운영하며 도립공원·전통시장 탐방, 특산물 체험, 은어·송이·봄꽃 축제 연계 행사 등을 진행하게 된다. 이를 통해 관광객 등 봉화군의 생활 인구를 늘리고 농특산물 소비를 증대해 위축된 농촌에 활력을 불어넣을 방침이다.



23일 수원시에 따르면 전날 시와 봉화군은 주민 등 200여명이 참석한 가운데 ‘청량산 수원캠핑장’ 개장식을 열었다.



개장식에서 이재준 수원시장은 “인구 감소는 특정 지역의 문제가 아니라 국가적 문제”라며 “청량산 수원캠핑장이 소멸 위기에 대응하는 모델이 될 것”이라고 설명했다. 박현국 봉화군수도 “수원시와 봉화군이 협력해 만든 캠핑장이 두 도시 시민의 쉼과 교류에 도움이 됐으면 한다”고 화답했다.



이날 두 지자체는 개장을 기념해 수원시와 봉화군을 상징하는 진달래와 산목련을 캠핑장에 각각 심었다. 앞서 지난해 6월에는 우호 도시 협약을 맺어 캠핑장 운영권을 수원시가 10년간 무상으로 이전받는 대신 시설을 개선하는 조건으로 계약했다.



이에 시는 2017년 개장한 1만1595㎡ 규모의 캠핑장 시설을 개선했다. 새로 개장한 캠핑장은 데크야영장(9면)·파쇄석야영장(3면) 등 오토캠핑존 12면과 카라반(6면)·글램핑(7면) 등 숙박시설 18면을 갖췄다. 정원길, 바닥분수, 놀이터, 잔디마당 등 조경·놀이시설과 화장실, 샤워실, 세면장 등 편의시설도 있다.



시는 캠핑장 운영으로 봉화군의 지역경제를 되살리는 한편 도시와 농촌을 오가며 생활하는 오도이촌(五都二村)식 삶을 시민에게 퍼뜨릴 계획이다.



두 지자체는 캠핑장 조성 과정에서 시·군의회의 반대에 부딪혔으나 ‘상생의 실험장’을 강조하며 논란을 이겨냈다.



누리집과 애플리케이션(앱)에서 예약이 가능한 봉화 캠핑장은 11월까지 시범운영을 거쳐 12월부터 본격적인 운영에 들어간다.

