‘차세대 공중전투체계’로 미래 항공전력 포문 [K방산 특집]

KAI(한국항공우주산업)가 제시하는 차세대 공중전투체계 ‘NACS’(Next-generation Air Combat System)는 여러 대의 기체와 인공지능이 한 팀이 되어 움직이는 것을 핵심으로 한다. KF-21(사진)을 중심으로 AAP, UCAV, ALE, 위성까지 연결해 ‘팀 대 팀’의 공중전을 구현하는 한국형 미래 항공전 전략이다.



20세기 공중전은 기체의 기동성과 조종사의 능력이 승부를 갈랐다. 하지만 방공망과 장거리 무기가 촘촘해진 지금 한 대의 전투기는 너무 쉽게 노출되고 소모될 수 있다. 이제 전투기는 혼자가 아닌 팀의 리더로 변화해야 할 필요성에 직면했다.



그 중심에 KF-21이 있다. 유인 조종석에는 인공지능(AI) 조종사 ‘카일럿(KAILOT)’이 탑재돼 전술을 제안하고 상황을 분석한다. 조종사는 더 빠르고 정확한 결정을 내릴 수 있고 위험한 임무는 무인 전력에게 분담된다. AAP는 전자전·정찰·기만 임무를, UCAV는 은밀 침투와 직접 타격을, ALE는 대량 투입되어 교란과 소모성 임무를 맡는다. 이 모든 자산은 하나의 네트워크로 연결되어 움직인다.



NACS는 단순히 기체와 무기를 묶어놓은 개념이 아니다. 위성과 데이터링크로 이어진 초연결망 안에서 각 자산이 정보를 공유하고 자율적으로 재편성돼 하나의 거대한 체계로 작동한다.



산업적 의미도 크다. KAI는 단순히 전투기를 수출하는 것을 넘어 훈련·정비·데이터·무인 자산을 포함한 패키지 전력 수출을 준비하고 있다. 이는 장기 운용과 유지관리까지 책임지는 새로운 모델이다. 국가 전력의 지속 가능성을 담보하는 방식이기도 하다. FA-50과 함께 시뮬레이터, 훈련체계를 수출했던 폴란드 사례는 시작일 뿐이다. KF-21을 축으로 NACS 패키지가 세계 시장에 자리 잡는다면 한국은 새로운 전력 제공 표준을 제시할 수 있다.



KAI 관계자는 “단순한 기체 제작사를 넘어 종합 전력 솔루션 제공자로 거듭날 것”이라며 “작은 무인기와 데이터 한 줄이 모여 거대한 전투의 판도를 바꾸는 지금 하늘의 미래를 다시 설계할 것”이라고 강조했다.

