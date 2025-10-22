'라파 나달 아카데미 프로그램'과 함께한 한국 테니스 유망주들 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

22일 서울 광진구 그랜드 워커힐 테네즈 파크에서 기아의 글로벌 스포츠 후원 프로그램의 일환으로 마련된 'The Road Ahead - 기아 주니어 테니스 프로그램'에 참여한 한국 주니어 테니스 유망주들이 라파 나달 아카데미 토메오 살바 기술 총괄 디렉터로부터 훈련을 받았다.

라파 나달 아카데미(Rafa Nadal Academy by Movistar)는 세계 22회 그랜드슬램 우승자 라파엘 나달이 2016년 스페인 마요르카에 설립한 세계 최고 수준의 테니스 교육 기관이다.

이번 행사는 기아의 글로벌 브랜드 철학인 'Movement that Inspires' 정신을 스포츠 영역으로 확장해 미래 세대에게 영감을 전하고, 글로벌 수준의 훈련 기회를 제공해 차세대 테니스 선수들의 성장을 지원하는 취지로 진행됐다.

전국 테니스 주니어 선수 20명이 라파 나달 아카데미 코치들이 직접 개발한 프로그램으로 훈련을 하고 조언을 들었다.

