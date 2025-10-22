[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 23일 (목요일)

쥐

96년생 도전하고 건강을 강하게 하라.

84년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다.

72년생 부부간에 동질성을 찾아라.

60년생 재정문제는 좋은 통신이 날아온다.

48년생 진주가 아름다운 이유를 깨우치라.

36년생 도와주는 것은 좋지만 분수에 맞게 하라.

소

97년생 노력이 부족하면 성사시킬 수 없다.

85년생 상황을 이끌어 가고 싶지만 힘이 모자란다.

73년생 내 마음을 급하게 주는 것이 아니다.

61년생 오늘은 의리때문에 돈이 좀 쓰인다.

49년생 모자라더라도 그대로 밀고 나가라.

37년생 소일이 나타나니 즐겁다.

범

98년생 현재는 대체로 하는일이 순조롭다.

86년생 오락실 복권업 영화관은 광고에 성과가 있다.

74년생 정당한 방법이 아니면 취해서는 안된다.

62년생 주류업 음식업 의약업은 광고에 성과가 있다.

50년생 진행상황이 불리하면 뒤로 물러나라.

38년생 평범하게 보이는 것이 매우 소중하다.

토끼

99년생 서류나 문서에 착오나 나타나니 조심하자.

87년생 아랫길도 위험하고 윗길도 미덥지 못하다.

75년생 성취하려면 진솔한 대인관계가 필요하다.

63년생 의류업 가구점 학원업은 광고에 성과가 있다.

51년생 마음이 무거우면 의욕이 떨어지기 마련이다.

39년생 건강이 호전되고 컨디션이 좋아진다.

용

00년생 선의의 거짓말도 자주 하면 효과가 없다.

88년생 불가능하다고 확신을 심으면 안주하게 된다.

76년생 얼렁뚱땅 넘어가려는 행동은 삼가라.

64년생 장기적인 안목을 기르면서 현실에 적응해라.

52년생 사업자는 기업의 체질개선이 필요하다.

40년생 오라는 곳은 없어도 갈 곳은 많다.

28년생 자녀문제로 신경쓰는 일진이다.

뱀

01년생 과거에 얽매이면 불만이 쌓이게 될 뿐이다.

89년생 노력한 일의 결과가 신통치 않다.

77년생 아동품점 운동구점 서점문구점은 광고에 성과 있다.

65년생 직업적인 어려움은 누구나 느낀다.

53년생 운수업 택배업 대리업은 광고에 성과가 있다

41년생 모든 것을 소유해도 건강을 잃으면 소용없다.

29년생 현재는 주로 건강설계하는 운이다.

말

02년생 감당하기 힘든 일에는 손대지 말아라.

90년생 수익이 적다고 이직해서는 불리하다.

78년생 연인은 추구하는 것이 달라야 바람직하다.

66년생 결정적인 과오를 범하기 쉬운 때.

54년생 전자제품 통신업 보석상업은 광고에 성과가 있다.

42년생 가볍게 여기다가 병을 키울 수 있다.

30년생 아랫사람을 한번쯤 생각하라.

양

03년생 가능한 일에 희망을 거는 것이 옳다.

91년생 일에 성과도 있고 즐거운 하루다.

79년생 선의의 거짓말도 자주 하면 효과가 없다.

67년생 과거에 얽매이면 불만이 쌓이게 될 뿐이다.

55년생 감당하기 힘든 일에는 손대지 말아라.

43년생 가능한 일에 희망을 거는 것이 옳다.

31년생 역할분담이 이루어지지 않으면 어렵다.

원숭이

04년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

92년생 재정적인 어려움은 스쳐 지나가는 아픔.

80년생 의류업 학원업 가구점은 광고에 성과가 있다.

68년생 대체적인 윤곽을 잡았다면 일을 진행해라.

56년생 자동차매매 소개업 대부업은 광고에 성과가 있다.

44년생 심신이 피로하면 소란한 곳으로 가라.

32년생 흉허물이 없는 사이라도 지킬 것은 지켜라.

닭

05년생 참는 자에게 복이 온다는 말을 새겨라.

93년생 가장 좋은 길을 제쳐두고 돌아가는 격이다.

81년생 근성이 없으면 사람들에게 불안감을 준다.

69년생 겉으로는 힘이 있어 보이지만 불안하다.

57년생 부동산업 금융업 건설업은 광고에 성과가 있다.

45년생 모래 위에 성을 쌓는 행위는 자제하라.

33년생 다수의 사람들과 움직이면 소득이 있다.

개

06년생 대체적인 윤곽을 잡았다면 일을 진행해라.

94년생 금전적 현실면과 도덕적 정신면에 갈등이다.

82년생 새로운 시작은 또 다른 마지막을 의미한다.

70년생 마음이 편안하면 일이 잘된다.

58년생 포기하지 마라.좋은 운이 다가온다

46년생 한적한 곳에서 사고 날 가능성이 다분하다.

34년생 혼자 떠드는 사람은 과감하게 퇴장시키자.

돼지

95년생 괴로움을 참아내면 기쁨을 진정으로 느낀다.

83년생 휴대폰점 악세살이 전자제품점은 광고에 성과가 있다.

71년생 한번 지나간 건 되돌아오지 않는다.

59년생 유흥업 식품업 의약업은 광고에 성과가 있다.

47년생 뜻을 모두 수용할 수 없어도 귀담아들어라.

35년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다.

