기후부, 부처 출범 후 첫 풍력 간담회…“인허가 문제 원스톱 해소할 것”

기후에너지환경부가 장관 주재로 출범 후 첫 풍력 업계 간담회를 개최했다.

기후부는 22일 오전 서울 서초구 한강홍수통제소에서 김성환 기후부 장관 주재로 풍력 업계 간담회를 개최해 풍력발전 보급 가속화를 위한 업계 의견 수렴을 진행했다. 이번 간담회는 이달 1일 기후부가 출범한 이후 열린 첫 장관 주재 간담회다.

김성환 기후에너지환경부장관이 22일 서울 서초구 한강홍수통제소에서 한국풍력산업협회 및 풍력 업계 관계자들과 간담회를 갖고 풍력발전 활성화 방안에 대한 의견을 나누고 있다. 기후에너지환경부

이날 간담회에는 두산, 유니슨 등 터빈 업체를 비롯해 한화오션, HD현대중공업, 성동조선 등 주요기자재 업체와 SK이노베이션E&S, 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP), 크레도, GS윈드 등 국내외 개발사 임직원, 전문가, 풍력 단체 관계자들이 참석했다.

김 장관은 “기후부 출범은 화석연료 중심의 탄소문명을 조속히 재생에너지 기반 탈탄소 녹색문명으로 대전환하는데 초석을 마련하기 위한 것”이라며 “기후부는 과거 환경부가 주로 담당해온 규제 중심의 역할에서 벗어나, 녹색문명의 주인공으로 거듭나기 위한 진흥 측면에 방점을 두고, 재생에너지 대전환의 선두부처 역할에 매진할 것”이라고 말했다.

아울러 김 장관은 “풍력발전의 보급 확대와 함께 관련 산업 생태계를 적극 육성해 나갈 것”이라고 하면서, “해상풍력은 선행 신규사업(프로젝트)의 성공적 안착을 통해 국가 성장 동력으로 육성할 계획”이라며 “육상풍력은 장관 주재 범정부 전담반(TF)을 조속히 출범시켜 업계 인허가 문제를 일괄방식(원스톱)으로 해소할 계획”이라고 밝혔다.

이날 업계는 풍력발전 현장의 생생한 목소리와 애로사항을 전달했다. 정부는 업계 의견을 적극 반영하여 △육상풍력 범정부 전담반(TF) 출범, △해상풍력 범정부 전담반(TF)을 통한 신규사업(프로젝트) 인허가 지원, △해상풍력특별법 하위법령 제정 등을 조속히 추진할 계획이다.

기후부는 향후에도 기후에너지환경부는 업계, 관련 전문가와 함께 풍력 보급 가속화를 위한 정책 방안에 대해 지속적으로 소통하여 최적의 전략을 모색할 예정이다.

